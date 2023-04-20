Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı

Henley & Partners tarafından açıklanan raporda, ABD ve Çin'deki şehirler dünyanın en zengin 10 şehri arasında başı çekerken, Avrupa'da ise yalnızca Londra ilk 10 arasına girmeyi başardı. Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, dünyanın en zengin 10 şehrinden 7'sinin, oturum veya vatandaşlık hakları karşılığında doğrudan yabancı yatırımı aktif olarak teşvik eden ülkelerde olduğunu söyledi.

Uluslararası yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, küresel servet istihbarat firması New World Wealth ortaklığıyla ‘Dünyanın En Zengin Şehirleri Reporu 2023’ sonuçlarını açıkladı. Listenin ilk sıralarına ABD şehirleri damga vururken, New York 340 bin milyonerle dünyanın en zengin şehri olarak öne çıktı. San Francisco Körfez Bölgesi 285 bin milyonerle 3. sırada, Los Angeles 205 bin 400 yerleşik yüksek gelirli bireyle 6. sırada yer aldı.

On yıl önce lider olan Tokyo 290 bin 300 milyonerle ikinci sıraya gerilerken, uzun yıllardır dünyanın en zengin şehri olan Londra 258 bin yerleşik yüksek gelirli birey ile dördüncü sıraya geriledi. Yaygın olarak dünyanın en iş dostu şehri ve göç eden milyonerler için en önemli destinasyonlardan biri olarak kabul edilen Singapur, 240 bin 100 yerleşik milyonerle beşinci sırada yer alırken, Sidney 126 bin 900 milyonerle 10’uncu sırada yer aldı. Sidney, son 20 yılda özellikle güçlü bir servet artışı yaşadı ve 2040 yılına kadar dünyanın en zengin ilk 5 şehri arasına girmesi bekleniyor.

Asya Pasifik şehirleri son 10 yılda mesafe kaydetti

İlk 10'da Çin'in üç şehri mevcut; Hong Kong 129 bin 500 milyonerle yedinci sırada yer alırken, Pekin 128 bin 200 milyonerle sekizinci ve 127 bin 200 milyonerle Şangay dokuzuncu sırada yer aldı. Pekin ve Şanghay son on yılda sıralamada yükselirken, Hong Kong 2012'de dördüncü sıradan yedinci sıraya geriledi.

Dünyanın en zengin 10 şehrinden 7'sinin resmi yatırım göç programlarına ev sahipliği yapan ve oturum veya vatandaşlık hakları karşılığında doğrudan yabancı yatırımı aktif olarak teşvik eden ülkelerde olduğunu belirten Henley & Partners’ın CEO’su Dr. Juerg Steffen, “New York, Londra, Singapur, Sidney ve Hong Kong gibi önde gelen uluslararası servet merkezlerinde yaşama, çalışma, eğitim alma ve yatırım yapma hakkı, yatırım yoluyla güvence altına alınabilir. Kendinizi, ailenizi veya işletmenizi daha uygun bir şehre taşıyabilmek veya dünya çapında birden fazla farklı konut arasında seçim yapma seçeneğine sahip olmak, özel müşteriler için uluslararası servet ve miras planlamasının giderek daha önemli bir yönü olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin milyoner büyümesi için yarışıyor

Raporda, ABD ve Çin'in, son 10 yılda yerleşik milyonerler söz konusu olduğunda en hızlı büyüyen ilk 10 şehir listesine de hakim olduğu belirtildi. Yaygın olarak Çin'in en pitoresk şehirlerinden biri olarak kabul edilen Hangzhou, 2012 ile 2022 arasında yüzde 105'lik milyoner büyümesiyle bu açıdan listelerin başında yer aldı.

Çin'in yüksek teknoloji başkenti Shenzhen ve liman şehri Guangzhou da son on yılda sırasıyla yüzde 98 ve yüzde 86 ile önemli bir yüksek gelirli birey artışı yaşadı. ABD'de en hızlı büyüyen üç milyoner noktasının ise Austin yerleşik HNWI'lerde yüzde 102 artış, West Palm Bach’ta yüzde 90 ve Scottsdale'de yüzde 88 artış yaşandığı belirtildi.

Monako ve Dubai gibi geleneksel zenginlik mıknatıslarının da son on yılda özellikle güçlü bir milyoner büyümesi yaşadığını ifade eden New World Wealth Araştırma Başkanı Andrew Amoils, “Muhtemelen süper zenginler için dünyanın en güvenli sığınağı olan Monako'da yaşayan bir kişinin ortalama serveti 10 milyon doları aşıyor ve bu da onu kişi başına servet bazında dünyanın en iyi şehri yapıyor. Aynı zamanda, düzenli olarak metrekare başına 35 bin doları aşan daire fiyatlarıyla dünyanın en pahalı şehri. Dubai bir başka güvenilir uluslararası finans merkezi ve düşük vergi oranları dünyanın dört bir yanından göç eden milyonerler için bir mıknatıs haline getiriyor. Yalnızca 2022'de yaklaşık 3 bin 500 yüksek gelirli birey şehre taşındı.” değerlendirmesinde bulundu.

Vize serbestliği

Dünyada 35'ten fazla ofisiyle, varlıklı ailelere yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programlarında Malta, Karayipler, Avusturya, Yunanistan, İspanya ve İtalya’nın şu anda en öne çıkan programlar arasında yer aldığını aktardı. 100 bin dolardan başlayan ve 8 milyon euroya giden yatırım miktarlarıyla program şartlarının her ülkeye göre farklılık gösterdiğine dikkat çeken ifade etti. Demirel, “Grenada, St Lucia, Antigua ve Barbuda gibi Karayip ülkelerinde süreçler 3-4 ay sürüyor ve gidip gelmek gerekmiyor. Direkt vize serbestliği gibi düşünebiliriz. Karayipler’de elde edilen vatandaşlıklarla İngiltere, Hong Kong, Singapur, Çin, Rusya, İsrail ve Şengen bölgesi dahil birçok ülkeye vizesiz girilebiliyor. Avrupa’da yaşama imkanı sağlayan Malta vatandaşlığı için ise minimum 600 bin euro bağış yapmak gerekiyor. Avusturya ise programlar arasında en üst segment olarak yerini alıyor. 8 milyon euro ticari yatırım ya da 3 milyon euro hibe yapmak gerekiyor." dedi.