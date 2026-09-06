Dünyanın en zengin Türkü Hamdi Ulukaya’dan Türkiye’ye yeni yatırım: Chobani geliyor

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Hamdi Ulukaya, Türkiye’ye yatırım yapıp yapmayacağı yönündeki soruya, “Evet, artık kesin bir şekilde kararımı verdim” yanıtını verdi.

Elazığ’da 1972 yılında dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, Türkiye’deki üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İngilizce öğretmeni olmak amacıyla ABD’ye gitti. Daha sonra ABD’ye yerleşen Ulukaya, 2007 yılında Chobani adlı yoğurt markasını kurdu.

Kuruluşunun ardından hızla büyüyen Chobani, zaman içerisinde ABD’nin en büyük yoğurt markalarından biri haline geldi. Ulukaya’nın şirketine bugün 20 milyar doların üzerinde değer biçiliyor.

Forbes Dergisi tarafından yayımlanan milyarderler listesinde 11,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi olarak gösterilen Ulukaya, servetiyle en yakın rakibi Murat Ülker’in yaklaşık iki katına ulaşmış durumda.

Fenerbahçe sponsorluğunda çok konuşulmuştu

Hamdi Ulukaya, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasıyla da Türkiye’de uzun süre gündemde kalmıştı. Fenerbahçe’nin maçlarını oynadığı Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun 10 yıl boyunca “Chobani Stadyumu” adını taşımasını ve Avrupa maçlarında göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın toplam değerinin 120 milyon euro olduğu açıklanmıştı.

Fenerbahçe ile yapılan bu anlaşmanın ardından Türkiye ile bağlantıları daha fazla gündeme gelen Ulukaya, İstanbul’a gelişlerinin sıklaştığını ancak Türkiye’de henüz herhangi bir yatırımının bulunmadığını belirten soruyla karşılaştı.

Hamdi Ulukaya’dan Erzincanspor’a dev destek

Hamdi Ulukaya en son darboğaz yaşayan memleketi Erzincan'ın spor kulübü Erzincanspor'a destek olmuştu. Hamdi Ulukaya “Benim kalbim hep köklerimin olduğu yerdeydi. Memleketime, doğduğum topraklara, insanlarına vefa ve minnet borçluyum,” demişti.

"Kesin kararımı verdim"

Forbes Türkiye’den Nilgün Balcı Çavdar’ın “İstanbul’a gelişleriniz de sıklaştı ama burada hiçbir yatırımınız yok. Türkiye’de yatırımı düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Ulukaya, Türkiye’ye yatırım yapma konusunda kararını verdiğini söyledi.

Ulukaya, soruya “Evet... Artık kesin bir şekilde kararımı verdim” ifadeleriyle karşılık verdi.

Chobani Türkiye pazarına hazırlanıyor

Türkiye’ye yapacağı yatırımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hamdi Ulukaya, yatırım kararlarını kısa sürede aldığını ancak yatırımlarını uzun vadeli düşündüğünü ifade etti.

Ulukaya, “Ben kısa zamanda karar veririm ama uzun vadeli düşünürüm. Uzun vadede ABD’den sonra en akıllı yatırım Türkiye’yedir” sözleriyle Türkiye’ye yönelik yatırım yaklaşımını ortaya koydu.

Bu açıklamayla birlikte ABD’de 2007 yılında kurduğu ve zaman içerisinde ülkenin önde gelen yoğurt markalarından biri haline getirdiği Chobani’nin Türkiye pazarına giriş hazırlığı da gündeme geldi.

Yatırımın modeli henüz netleşmedi

Hamdi Ulukaya’nın Chobani markasını Türkiye’ye hangi yöntemle getireceği ise henüz kesinlik kazanmadı. Chobani’nin doğrudan Türkiye pazarına taşınması ya da Türkiye’de üretim yapan bir şirketle ortaklık kurulması seçenekleri üzerinde durulurken, yatırımın nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin henüz resmi bir detay paylaşılmadı.

Ulukaya’nın Türkiye’ye yatırım yapma yönündeki kesin kararının ardından gözler, Chobani’nin Türkiye’deki faaliyetlerinin hangi model üzerinden yürütüleceğine çevrildi.