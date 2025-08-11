Düşen faizlerle birlikte mevduattan yatırım fonlarına geçiş: Şemsiye fonlar revaçta

Ekonomideki dalgalanmalar, yatırımcıları risklerini azaltmak ve kazançlarını korumak için çeşitli yatırım fonlarına yönlendirdi. Özellikle piyasalardaki belirsizliğin arttığı dönemlerde, profesyonel portföy yönetimi sunan yatırım fonları güvenli liman olarak ön plana çıktı. Son dönemde yatırım fonlarına olan ilginin ciddi şekilde arttığı gözlemleniyor. Nefes Gazetesi'nden Emel Yiğit'in haberine göre Sadece 10 Temmuz ile 10 Ağustos haftası arasında yatırım fonlarına toplam 159 milyar 589 milyon lira net para girişi gerçekleşti. Bu tutar, yılbaşından bu yana gerçekleşen toplam para girişinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Yılbaşından itibaren toplam para girişi ise 331,4 milyar liraya ulaştı.

İlk 10 serbest fona toplam 78.4 milyar liralık yatırım yapıldı

Para girişlerinde özellikle döviz fonlarını kapsayan serbest şemsiye fonlar, öne çıktı. Son bir ayda, en çok para girişi gerçekleşen ilk 10 serbest fona toplam 78.4 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu durum, yatırımcıların döviz ve alternatif fonlara yöneldiğini, portföylerini çeşitlendirmeyi tercih ettiğini de gösterdi.

Getiri açısından ise hisse fonları dikkat çekti. Yüzde 42’lik getirisiyle en yüksek performansı sergileyen fon hariç tutulduğunda, ilk on hisse fonunun tamamının getirisi ortalama yüzde 20 civarında gerçekleşti. Bu, hisse senedi piyasalarının yatırımcısına ciddi kazanç imkânı sunduğunu ortaya koydu.

"Son 10 günde faiz getirileri hariç 40 milyar liralık çıkış oldu"

Ekonomist İris Cibre, para piyasası fonlarından son 10 günde faiz getirileri hariç 40 milyar liralık çıkış olduğunu belirtti. Buna karşın, döviz fonlarına ise 57 milyar liralık güçlü bir giriş yaşandı. Cibre, bu durumun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirdiği faiz indirimi sonrası döviz kurunun hızla yükselmesinin bir sonucu olduğunu ifade etti. Yani, düşük faiz politikası yatırımcıları dövize yöneltirken, para piyasası fonlarından çıkışa neden oldu.

Son bir ayda en yüksek getiriyi şemsiye fonları elde etti

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) verilerine göre son bir ayda en yüksek getiriyi ortalama yüzde 8.45’le hisse senedi şemsiye fonları elde etti. Bu kapsamda işlem gören fonların getirileri ise yüzde 18’e ulaştı. Hisse senedi şemsiye fonlarının büyüklüğü 158.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bir aylık getiride ikinci sırada ise yüzde 5.5’lik getirileriyle serbest şemsiye fonu kapsamında işlem gören yatırım fonları yer aldı.