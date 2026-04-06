Düşük enflasyon yıl sonu beklentilerini değiştirdi mi? İşte 17 kurumun tahmini

Enflasyon verisi beklentilerin altında açıklansa da aracı kurumlar mevcut enflasyon tahminleri üzerinde yukarı yönlü risklere işaret etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasında hızlı bir gevşemeye alan açmadığı vurgulandı.

Matriks Haber’in banka ve aracı kurumların araştırma raporlarından derlediği habere göre, 2026 yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 24 ile yüzde 29 bandında oluşurken, ağırlıkla yüzde 25-28 aralığında kümelendi. En yüksek tahmin yüzde 29 ile Citigroup’tan geldi.

Birçok kurum enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin riskleri artırdığına dikkat çekti. Faiz tarafında ise beklentiler ağırlıklı olarak yıl sonu için yüzde 31-32 bandında şekillendi. Nisan ayı PPK toplantısında genel beklenti faizlerin sabit tutulması yönünde oluştu; bazı kurumlar ise risklerin devam etmesi halinde ilave sıkılaşma ihtimalinin gündemde kalabileceğini belirtti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 30,87 artış kaydetti. Matriks Haber anketinde beklentiler, 2026 yılı Mart ayında TÜFE'nin aylık yüzde 2,35, yıllık bazda ise yüzde 31,45 artacağı yönünde gerçekleşmişti. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 24,00’ten yüzde 25,80 seviyesine yükseltilmişti.

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verisi ile ilgili açıklamasında, geçen yıl yaşanan don ve kuraklığın ardından iklim koşullarında görülen normalleşmenin, 2026 yılında gıda enflasyonu görünümünü desteklemesini beklediklerini açıklamıştı. Şimşek, hizmetlerdeki dezenflasyonun önümüzdeki dönemde daha da belirginleşmesini öngördüklerini de ifade etmişti.

Enflasyon tahminleri üzerinde yukarı yönlü risk vurgusu!

Mart ayı TÜFE verisinin ardından bazı kurumlar mevcut enflasyon tahminleri üzerinde yukarı yönlü risk vurgusu yaptı. Banka ve aracı kurumların Mart ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmelerinde, enflasyon görünümünde enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler kaynaklı yukarı yönlü risklerin öne çıktığı, para politikasında ise temkinli duruşun korunmasının ağırlık kazandığı görüldü.

Kurumların önemli bölümü, Mart enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesine karşın bunun para politikasında hızlı bir gevşemeye alan açmadığı görüşünde birleşti. Alnus Yatırım, 22 Nisan’daki PPK toplantısında faiz indirimi beklemediğini, Haziran’dan itibaren yeniden indirim patikasına dönülmesini öngördüğünü belirtti. KuveytTürk Yatırım politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmasını beklediğini açıkladı. Pusula Yatırım ise 22 Nisan toplantısında “pas geçiş” ihtimalinin arttığını ifade etti.

Buna karşılık bazı kurumlar mevcut görünümde ilave sıkılaşma ihtimalini de gündemde tuttu. BBVA Research, rezervler üzerindeki baskıların yoğunlaşması halinde Nisan ayı PPK toplantısında faiz artırım ihtimalinin giderek arttığını değerlendirdi. ING Global, TCMB’nin politika faizini mevcut fonlama oranına doğru ayarlamayı ve faiz koridoru yapısında değişikliğe gitmeyi tercih edebileceğini belirtti. Ayrıca enflasyon görünümünde önemli ve kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılacağını da vurguladı.

Gedik Yatırım da rezervlerin durumuna göre faiz koridorunun yukarı kaydırılmasının makul göründüğünü ifade etti. Trive Yatırım ise risklerin yukarı yönlü olması nedeniyle sıkı duruşun korunması gerektiğini kaydetti. Şeker Yatırım, faiz indiriminin rafa kalktığını belirtirken, politika faizinin mevcut fonlama seviyesi olan yüzde 40’a yükseltilmesi beklentisinin zayıfladığını söyledi.

Bu çerçevede kurum görüşlerine göre çoğunluk, 22 Nisan toplantısı için faiz indirimi yerine faizin sabit tutulması, pas geçilmesi ya da sıkı duruşun korunması yönünde bir çizgide buluştu. Daha sınırlı sayıdaki kurum ise rezerv, petrol fiyatları ve jeopolitik risklerin seyrine bağlı olarak faiz artışı veya koridor ayarı ihtimaline dikkat çekti. Faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceğini dile getiren kurum ise Alnus Yatırım oldu ve bu beklentiyi Haziran ayına işaret ederek paylaştı.

Enflasyon tarafında ise kurumlar, Mart ayında manşet verinin beklentilerin altında kalmasında gıda fiyatlarındaki görece ılımlı seyir, giyim grubundaki düşüş ve eşel mobil sisteminin enerji tarafındaki dengeleyici etkisinin rol oynadığı görüşünde birleşti.

ING Global, yıllık enflasyondaki düşüşte temel itici gücün gıda grubu olduğunu belirtti. KuveytTürk Yatırım, gıda ve enerji tarafındaki dengelenmeye dikkat çekti. OYAK Yatırım, işlenmiş gıdalardaki sınırlı artışın etkisini vurguladı. TSKB, gıda fiyatlarında daha ılımlı bir artış görüldüğünü ifade etti. İş Bankası, gıda fiyatlarındaki ivme kaybının desteğine işaret etti. Gedik Yatırım ve Akbank da aşağı yönlü sürprizin ana kaynağının gıda grubu olduğunu kaydetti. İş Yatırım ise çekirdek göstergelerde iyileşmeye dikkat çekti.

Buna karşılık, kurumların geniş bölümü önümüzdeki döneme ilişkin yukarı yönlü enflasyon risklerine değindi. Citigroup, yüksek enerji fiyatları, dolarizasyon riski, zayıflayan büyüme beklentileri ve artan rekabet baskılarının birleşiminin para politikası açısından zorlu bir ortam oluşturduğunu ifade ederek, enflasyon görünümünün daha da karmaşık hale geldiğine dikkat çekti. BBVA Research, artan enerji fiyatları, jeopolitik belirsizlikler ve arz yönlü faktörlerin enflasyon görünümündeki yukarı yönlü riskleri güçlendirdiğini belirtti. ING Global, petrol fiyatlarındaki belirsizliğin diğer emtia fiyatlarını da etkileyerek enflasyon görünümüne yönelik riskleri artırdığını ifade etti. KuveytTürk Yatırım, Orta Doğu kaynaklı gelişmeler ve Hürmüz Boğazı’ndaki arz kesintilerinin petrol ve LNG fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti. OYAK Yatırım, enerji fiyatlarındaki büyük artış nedeniyle yıl sonu enflasyon tahminini revize etti. TSKB, savaşın beklenenden uzun sürmesi ihtimalinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdığını belirtti. İş Bankası, petrol fiyatlarının yüksek seyrinin Nisan enflasyonunda yukarı baskı yaratmasını beklediğini aktardı. Garanti BBVA Yatırım, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon tahmini üzerinde yukarı yönlü risk yarattığını söyledi. Albaraka Türk, jeopolitik gelişmelerin petrol ve LNG fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti. Şeker Yatırım, emtia ve enerji fiyatları kaynaklı etkilerin Nisan-Mayıs döneminde daha belirgin hissedileceğini ifade etti. Gedik Yatırım ve Akbank da emtia ve enerji tarafındaki baskıların önümüzdeki dönemde belirleyici olacağını vurguladı.

Kurumların yıl sonu enflasyon beklentisi ne?

Yıl sonu enflasyon beklentisi paylaşan kurumlar arasında da farklılaşma görüldü. KuveytTürk Yatırım yüzde 24,1, BBVA Research yüzde 25 seviyesini baz senaryo olarak paylaşırken buna 3-4 puanlık ek risk işaret etti. Garanti BBVA Yatırım da yüzde 25 tahmini üzerinde yukarı yönlü risk olduğunu belirtti. Alnus Yatırım ve TSKB yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 26, Şeker Yatırım yüzde 27, OYAK Yatırım yüzde 27,5, Akbank ise yüzde 28 olarak açıkladı. Gedik Yatırım başlangıçtaki yüzde 25’lik tahmine 3-4 puanlık revizyon gereği gördüğünü belirtti.

Faiz beklentisi paylaşan kurumlar içinde ise KuveytTürk Yatırım yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 31, Alnus Yatırım yüzde 31,50, Şeker Yatırım yüzde 32 olarak duyurdu.

Metinde yer alan kurum görüşlerine göre ortak tablo; Mart verisinin kısa vadede olumlu bir sinyal verdiği, ancak enerji, petrol, emtia, rezerv görünümü ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle enflasyon görünümünde yukarı yönlü risklerin sürdüğü; buna bağlı olarak da para politikasında temkinli ve sıkı duruşun ağırlık kazandığı yönünde şekillendi.

Araştırmada Citigroup, BBVA Research, ING Global, Alnus Yatırım, Trive Yatırım, KuveytTürk Yatırım, OYAK Yatırım, Bizim Menkul, TSKB, İş Bankası, Garanti BBVA Yatırım, Albaraka Türk, Pusula Yatırım, Şeker Yatırım, Gedik Yatırım, Akbank ve İş Yatırım olmak üzere toplam 17 kurumun görüşü derlendi.