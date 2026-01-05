Düşük enflasyonun ardında ING'den 'faiz' tahmini

ING Global, Türkiye'de bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Raporda, Türk lirasının reel değer kazanımının devam edeceği ve dezenflasyon sürecinin kur gelişmeleriyle destekleneceği öngörülürken, asgari ücretin enflasyon üzerindeki etkisine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına yönelik olası senaryolara dikkat çekildi.

Kurumun analizine göre, bu yıl Türkiye'de kur gelişmelerinin dezenflasyonu desteklemesi ve Türk lirasının kademeli reel değer artışının devam etmesi bekleniyor. Asgari ücret artışının yıl boyunca enflasyona etkisinin 2,2 ila 3,2 puan arasında olacağı tahmin ediliyor. ING Global, 2026 enflasyonunu yüzde 22 olarak öngörürken, bu tahmine yönelik risklerin bariz şekilde yukarı yönlü olduğunu vurguladı.

Aralık ayı enflasyon verilerinin TCMB'yi bu ay 150 baz puanlık bir faiz indirimi konusunda cesaretlendirebileceği ifade edilen değerlendirmede, "Ancak, bankanın süregelen enflasyon risklerini de dikkate alarak 100 baz puanla daha ihtiyatlı bir faiz indirimi kararı alması da mümkün" denildi.