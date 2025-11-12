Düşük faiz döneminde kart sayılarında yüksek artış!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Bankalararası Kart Merkezi’nden (BKM) ekonomim.com tarafından derlenen verilere göre, kart sayılarındaki artışta düşük faiz dönemi önce çıktı.

Kredi ve banka kartları ile ön ödemeli kartların sayısı, 2021 Eylül ayında başlayan ve 2023 Haziran’a dek süren düşük faiz döneminde yüksek artış gösterdi. 2016’dan bu yana yıllık kart sayılarındaki artışa bakıldığında, 2022 ve 2023 yıllarında kart sayılarının çift haneli oranlarda artış gösterdiği görüldü.

Yılın ilk 9 ayındaki artış baz alındığında, 2025’te banka kartları çift haneli artarken, karta yüklenen tutar kadar harcama yapılabilen ön ödemeli kartlarda ise ilk kez azalış görüldü.

Faizler düşükken nakit çekimi kredi kartından!

Vatandaşların yurt içinde banka ve kredi kartı kullanımlarında işlem başına tutarlar incelediğinde de yine düşük faiz, enflasyonda da yükselişin olduğu dönemlerde kredi kartlarından yapılan işlemlerin tutarları yüksek oranlarda artarken, nakit çekiminde kredi kartına yönelmesi dikkat çekti.

2016’dan bu yana bakıldığında kredi kartlarında yurt içi kullanımda nakit çekim tutarı yüzde 660 oranında artarken, 2022’den bu yana ise artış oranı yüzde 335 oranında oldu.

Banka kartlarında nakit çekimde işlem başına tutardaki artış ise 2016’dan 2025’e yüzde 811 oranında artış gösterirken, 2022 yılı başından bu yana yüzde 346 oranında artış gösterdi. 2016 Ocak ayında banka kartlarından işlem başına nakit çekim tutarı 429,56 TL olurken, 2025 Eylül’de bu rakam 3.914,52 TL oldu.

Alışverişte yurt içi kullanım yurt dışıyla farkı açtı

Vatandaşların kredi kartlarından yaptıkları yurt içindeki alışverişlerin işlem başına tutarının, yurt dışı alışveriş ile 2025’te farkı açtığı görülürken, banka kartlarındaki alışverişlerde de oran daha düşük olsa da eğilimin aynı şekilde olduğu görüldü.

Vatandaş yurt içinde kredi kartıyla alışverişte 2016 Ocak’ta işlem başına 162,51 TL harcarken, 2025 Eylül’de bu tutar 1.838,27 TL’ye çıktı. Yurt dışında ise alışverişte işlem başına tutar aynı dönemde 205,77 TL’den 1.461,59 TL’ye çıktı.