'Duyum aldık' dedi, esnafa müjdeyi verdi: '7200 prim günü mayıs ayında çözülüyor'

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, kooperatif çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

"Kayserimiz güzel bir şehir, İç Anadolu'nun İstanbul'udur Kayseri. Kendi insanlarımıza hizmet ettiğimiz gibi civar illerin de ticari kaymağını biz yeriz. Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Kahramanmaraş'tan hafta sonu buraya geliyorlar. Diğer illere göre daha markalı mallar var bizde. Zorluklar var tabi ama ağlama duvarı yapmamak lazım" dedi.

Kooperatif olarak verilen destekler hakkında bilgiler veren Başkan Alan; "Türkiye genelinde 750 bin kişiye verilen kredi oranımız 292 milyar TL. Geçtiğimiz yıl Kayseri'de 610 kişiye kredi kullandırmışız, toplam kredi hacmi 1 milyar 20 milyon lira. 20 kooperatifimiz var; 12'si Kayseri'de, 8'i Niğde'de. 32 bölgemiz var, bölgenin biri de Kayseri 19. Bölge. 19. Bölgede de 3 bin 600 kişiye kredi kullandırılmış, 2 milyar 600 milyon TL, toplam hacmi 5 milyar 20 milyon lira" şeklinde konuştu.

"Tahsilat oranımız yüzde 96,4"

Kooperatifin tahsilat oranının yüzde 96 olduğunu dile getiren Başkan Alan; "Tahsilat oranımız Kayseri'de yüzde 96,4. Kredi verirken kefil alıyoruz, ipotek alıyoruz. Ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize kredi için müracaat edip de çekinden, senedinden dolayı bir problemi varsa maalesef olmuyor. İnsanız borç da olacak ancak Merkez Bankası'ndan kırmızı çizgiyi sildirirse gelip alabilir" ifadelerini kullandı. Esnaf ve sanatkarın merakla beklediği emeklilikte 7200 gün prim konusunun da Mayıs ayında çözüleceğini aktaran Alan; "7200 prim günü Mayıs ayında çözülüyor inşallah, beklentilerimiz var, duyumlarımız da var. Cumhurbaşkanımız Kayseri meydanında söz vermişti bunu. Hakikaten yapılmış bir haksızlıktı. İnşallah 7200'e düşecek" dedi.

"Şeyhi Odakır en başarılı başkan"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır'ın en başarılı başkan olduğunu belirten Mustafa Alan; "Şeyhi Odakır Başkan işi güzel yapıyor, heyecanını yaşıyor. Herkesten daha güzel yapıyor. O kadar güzel evler, işyerleri yaptı ki. En son Yeşilyurt'taki Oto Sanatkarlar Sitesi'nin kurasını çektik. Belediyelerimizden de Allah razı olsun; yoluydu, asfaltıydı her şeyini yapıyorlar. Şeyhi beyin oda çalışmaları var ama birlik çalışmaları da var. Hibrit araçlarla ilgili çok güzel bir proje yakalamış. Şeyhi Başkan başarılı bir kardeşimizdir." diye konuştu.

"2025 yılında 4 bin 930 işyeri açıldı"

Şehirde açılan ve kapanan işyerleri hakkında da bilgiler veren Başkan Alan; "Esnaflar genellikle sanat ağırlıklı. Elektrikçi, saatçi, telefoncu, ağırlıklı sanatkar. Maşallah telefon işi iyi tuttu, her taraf telefoncu oldu. 2025 yılında 4 bin 930 işyeri açılmış, değişiklik yaptıran 1727 kişi, terk eden 1366 kişi. Açan her zaman fazladır. 2026 yılında ise değişik meslek dallarından 818 kişi kayıt yaptırmış, 225 kişi değişiklik yaptırmış, 335 kişi ise terk etmiş. Açılan iş yerleri bakkal, e-ticaret, nakliyecilik, kuaförlük ve salon hizmetleri. Allah işyeri açanlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Her şeyi oldum, milletvekili olamadım"

Birkaç sefer denemesine rağmen milletvekili olamadığını sözlerine ekleyen Alan; "Ülkemizin önü açık, biraz barışık olmamız lazım. Her şeyi becerdim de milletvekilliğini beceremedim. İnsan bir gün önceki fikrini beğenmiyor. Kısmet olmadı, Ankara'nın meclisine gidemedik de Kayseri İl Genel Meclisi'nde 10 sene görev yaptım" şeklinde konuştu.

"24 aylığına seçildim, 24 yıl başkanlık yaptım"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan; 24 aylığına göreve seçildiğini ancak 24 yıl başkanlık yaptığını söyledi. Alan konuşmasını; "Birlik başkanlığı seçimlerine aday oldum. Ben 126 oy aldım, Ali Ateş 96 oy aldı. Tuttum birliğe vardım, ışıklar yanıyor. Cenaze evi gibi ses kesildi ben gelince. 2 gün sonra teslim aldım. O zaman 24 aydı görev, 24 sene yaptım" şeklinde tamamladı.