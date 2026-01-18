Düzce 2026-2029 hedeflerini belirledi

Programın açılışında konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “ TSO olarak planlı çalışmalar yapıyor, belirlenmiş stratejiler ışığında faaliyetler yürüterek hem üyelerimize hem de Düzce’ye katma değer üretmeye gayret ediyoruz. Faaliyetlerimizin temeli olan planlar ise öncelikle bilimsel metotlarla hazırlanmış olan stratejik planlardan geçiyor. Oluşturulan stratejik plan odanın vizyonunu ve misyonunu belirlediği gibi faaliyet çerçevesini de çizmiş oluyor” dedi.

Uygulamış oldukları mevcut stratejik planının geçerliliğini zaman içerisinde yitirdiğini belirterek İl ve bölgede yaşanan yeni gelişmeler vizyon, misyon ve stratejik planı yenileme ihtiyacını doğurduğunu söyleyen Bıyık, “ Tam da bu aşamada Düzce TSO son dönemde hemen her faaliyetimizde yaptığımız gibi bilimsel temelleri olan, geniş paydaş katılımıyla oluşturulmuş, ilimizin ve üyelerimizin ihtiyaçlarına karşılık verebilen bir stratejik plan oluşturmak istedik. Burada toplanmamızdaki amaç da tam olarak bu. Yapılacak olan istişare ve anket çalışmaları ile odamızın 2026-2029 yılları arasında uygulayacağı stratejilerin temelleri atılmış olacak. Her projemizde bizlerle birlikte yürüyen Valimiz Selçuk Aslan’a Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye Rektörümüz Prof. Dr. Nedim Sözbir ve 2026-2029 Stratejik Planı Swot Analizi çalıştayımızda görev alacak olan tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Akademisyen ve Proje Danışmanı Dr. Yüksel Vardar, ise yaptığı konuşmasında 100’e yakın oda ve borsa ile stratejik plan çalışmaları yaptıklarını, bu denli geniş katılıma ilk kez şahit olduğunu söyledi. Vardar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Üniversitesi’nin birlikte çalışıyor olmasının da büyük öneme sahip olduğunu belirterek, bu birlikteliğin Düzce’nin gelişimi için çok faydalı olacağını belirtti.