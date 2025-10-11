Düzce fındık ihracatında yeni rekora imza attı

  1. Ekonomim
Düzce, fındık ihracatında önemli bir başarıya imza attı. Avrupa Birliği ülkelerine dokuz ayda toplam 15 bin 288 ton iç fındık gönderilirken, şehir ihracatta vites yükseltti.

Fındık ihracatında dünya pazarının büyük bir bölümünü elinde tutan Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Fındık, Karadeniz Bölgesi'nde olduğunu gibi Düzce’de çok sayıda aile tarafından üretiliyor. Düzce’de hasadı devam eden fındık üreticinin bu sene pek yüzünü güldürmedi. Kurak ve dondan etkilenen fındık üreticisi rekolte sıkıntısı yaşıyor.

Düzce, dokuz ayda AB’ye 15 bin ton fındık ihraç etti

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatta önemli bir yer tutan fındığa ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, bu yıl ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton, mart ayında 2 bin 952 ton, nisan ayında 2 bin 697 ton, mayıs ayında bin 780 ton, haziran ayında 610 ton, temmuz ayında 887, ağustos ayında 462 ton, Eylül 478 ton fındık ihraç edildi.

Düzce’den 2024 yılında 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.

