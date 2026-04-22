Düzce TSO’da istişare toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve MARKA tarafından açıklanan hibe programlarına yönelik Düzce’de faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri Müdürleri ile OSB’lerde görevli çevre mühendisleri ve MARKA temsilcilerinin katılımıyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda ortak istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda; So Green Programı, MARKA Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı, Yeşil ve Dijital Dönüşüm Programlarına yönelik geliştirilebilecek projeler üzerine istişareler gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda ayrıca Organize Sanayi Bölgelerinin mevcut durumları, sorun ve ihtiyaçlarından yola çıkılarak hangi proje fikirlerine veya hangi hibe programlarına cevap verebilecekleri değerlendirildi. Toplantıya, Düzce TSO’yu temsilen Genel Sekreter Yardımcıları Engin Çavuş ve Zeynep Cebeci katıldı. Gerçekleşen istişare toplantısında 10’dan fazla proje fikri üzerinde işbirliği yapılabileceğine ve bu projelerin ortak akıl ve konsorsiyum şeklinde geliştirilebileceğine dair fikir birliğine varıldı.