Düzce ve Trabzon TSO’ları işbirliği protokolü imzalandı

TTSO'da düzenlenen imza törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, TTSO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Emre Koç ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayım Adanur katıldı.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, işbirliği protokolünü imzalamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, "Protokolü imzalamamıza vesile olan Bakanımız Faruk Özlü ve Valimiz Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Odalarımız arasında işbirliği başlatılmış oldu. Özellikle turizm alanında Trabzon'un deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz" dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, protokol ile ilk adımın atıldığını belirterek, "Bu anlaşma zeminini zamanla genişleteceğiz ve her iki oda arasında ortak çalışmalar yapacağız" diye konuştu. TTSO Başkanı Erkut Çelebi odayı ziyaretlerinin anısına Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık'a plaket takdim etti.