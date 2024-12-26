Düzce'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Düzce'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı sahalar için ihaleye çıkılacak.
Düzce İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Düzce'nin Çilimli ve Kaynaşlı ilçelerinde bulunan 3 jeotermal kaynak ve 1 doğal mineralli su arama sahasına ruhsat verilmesi amacıyla açık teklif usulüyle ihaleye çıkılacak.
Alanları 795-4 bin 508 hektar arasında değişen, muhammen bedelleri 390 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 11 bin 700 lira olan sahaların ihalesi, 16 Ocak'ta 11.00-11.15 saatlerinde Düzce İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.
İstekliler gerekli belgeleri ihale günü saat 10.45'e kadar dilekçeyle birlikte Düzce İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığına verecek.