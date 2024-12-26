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Düzce'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Düzce'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı sahalar için ihaleye çıkılacak.

Haber Merkezi
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Düzce'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
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Düzce İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Düzce'nin Çilimli ve Kaynaşlı ilçelerinde bulunan 3 jeotermal kaynak ve 1 doğal mineralli su arama sahasına ruhsat verilmesi amacıyla açık teklif usulüyle ihaleye çıkılacak.

Alanları 795-4 bin 508 hektar arasında değişen, muhammen bedelleri 390 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 11 bin 700 lira olan sahaların ihalesi, 16 Ocak'ta 11.00-11.15 saatlerinde Düzce İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İstekliler gerekli belgeleri ihale günü saat 10.45'e kadar dilekçeyle birlikte Düzce İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığına verecek.

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