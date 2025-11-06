  1. Ekonomim
Düzce'den AB ülkelerine 15 bin 750 ton iç fındık ihraç edildi

Düzce'den bu yılın ocak-ekim döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 15 bin 750 ton iç fındık gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den 10 ayda gerçekleştirilen dış satımın büyük bölümünü işlenmiş iç fındık oluşturdu.

AB ülkelerine ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6, martta 2 bin 952, nisanda 2 bin 697, mayısta 1780, haziranda 610, temmuzda 877, ağustosta 462, eylülde 478 ve ekim ayında 472 ton iç fındık satıldı.

Kentten eylül ayında hasadı tamamlanan ürünün pazara inmeye devam ettiği belirtildi.

