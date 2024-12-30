Düzce'den Afrika'ya İhracat Fırsatları paneli yapıldı

FİKRET YAZICI/ DÜZCE

MÜSİAD Düzce Şubesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle WCI Forum Başkanı Utku Bengisu’nun sunumlarıyla Düzce’den Afrika’ya İhracat Fırsatları Buluşması Paneli Düzce Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Panele; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özer Alpmen, MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, MÜSİAD Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Düzce Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İsa Yazıcı ve çok sayıda iş insanı katılım sağladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özer Alpmen, panel öncesinde yaptığı konuşmasında; “Dünya ekonomisinin hızla değişen trendleri içerisinde Afrika'nın yükselen bir pazar olarak sunduğu fırsatları, bununla birlikte riskleri, hedefleri ve hedefe ulaşabileceğimiz stratejileri konuşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu nedenle bu kıtanın ekonomik ve kültürel yapısını anlayabilmenin, gelecek vizyonumuzu şekillendirmek adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemizdeki iş insanlarının uluslararası rekabet gücünü arttırmayı ve yeni ufuklar açmayı temel görevlerimizden biri sayıyoruz. MÜSİAD Düzce Şubesi ile yaptığımız bu ortak organizasyonda emeklerinden dolayı başta MÜSİAD Düzce Şube Başkanımız Sayın Özgür Sağlam ve yönetimine, tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Toplantımızın verimli geçmesini ve yeni bir bakış açısı kazandırmasını umuyoruz. Yeni yılın hayatınızda sağlık, başarı ve huzur getirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Utku Bengisu ‘’Afrika’ya yardım değil, yatırım yapmalıyız.’’

Afrika’ya ihracat konusunda yıllardır uluslararası forum ve etkinlikler düzenleyen WCI Forum Başkanı Utku Bengisu ise yaptığı sunumda Afrika kıtası, Afrika pazarı ve pazardaki fırsatlarla ilgili gerçekleştirdiği sunumda ise şunları söyledi: ‘’Afrika’da politik olarak çok güçlüyüz, 54 ülkenin 44’ünde Türk Büyükelçiliğimiz var. Fakat bunun karşılığında Çin’in 53,ABD’nin 52,Fransa’nın 46 tane büyükelçiliği var. Karşılığında ise 38 Afrika ülkesinin Türkiye’de büyükelçiliği var. Afrika’da giderek güçlenen siyasi ve ekonomik faaliyetlerimiz olsa da rakiplerimiz başta Çin olmak üzere sahayı boş bırakmıyorlar. Sadece Çin’in Afrika’da 30 bin adet şirketi var. Ayrıca Çin Libya’da 17 km uzunluğunda seramik fabrikası kurdu. Bu nedenlerle Türkiye olarak Afrika’ya yardım değil yatırım yapmamız lazım dedi.

2050 yılında dünyadaki her 10 kişiden 4’ü Afrika’lı olacak

Utku Bengisu konuşmasına şöyle devam etti. ‘’Nüfus artış hızının yüksek olduğu yerlerden olan Afrika’nın 2050 yılındaki Dünya nüfusunda %40’lık bir payı olması bekleniyor.

WCI FORUM olarak bizler ise 11 yıldır yurt içi ve yurt dışında forumlar düzenleyerek ülkemize nokta atışı müşteri ve ziyaretçiler getiriyoruz. Şubat ayı içerisinde 12. Forumu İstanbul’da yapacağız.

Ülkemizde eğitim gören mezun ve devam eden olmak üzere 370 bin civarında öğrenci var, bunların her biri ülkemiz için hem kültür elçisi hem de şirketlerimizin ihracatı için kilit isimler olabilirler.

Program sonunda Düzce TSO Yönetim Kurulu Üyesi Özer Alpmen ve MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, WCI Forum Başkanı Utku Bengisu’ya hediyeler takdim etti.