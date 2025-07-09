Düzceli güçler İstanbul’da buluştu: Ortak hedef Düzce’nin geleceği

Görüşmede, Düzce’nin kalkınma potansiyeli, İstanbul’daki Düzceli hemşehrilerin rolü ve iki kent arasındaki iş birliği fırsatları detaylı şekilde ele alındı. Dernek heyeti, MÜSİAD’ın kurumsal tecrübesinden ilham alarak Düzceli girişimciler ve gençler için yol haritaları geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Birlikten Güç Doğar” Mesajı Verildi

Ziyarette söz alan İstanbul Düzceliler Derneği Başkanı Mustafa Sönmezoğlu, “Bizim için önemli olan, Düzce'nin sadece coğrafi olarak değil, ekonomik ve kültürel anlamda da güçlü bir marka olmasıdır. Sayın Burhan Özdemir gibi değerli bir hemşehrimizin İstanbul'da bu denli etkili bir görevde olması bizim için büyük bir avantaj. Bu avantajı Düzce için bir fırsata dönüştürmeyi istiyoruz” dedi.

Sönmezoğlu, ayrıca eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün güçlü liderliğiyle Düzce'nin son yıllarda büyük bir ivme kazandığını vurgulayarak, “Sayın Faruk Özlü’nün vizyonu ve kararlı yönetimiyle Düzce her alanda güçleniyor. Bizler de İstanbul’daki Düzceliler olarak bu sürece katkı sunmak, şehrimizin büyümesinde sorumluluk almak istiyoruz. Bu bir şanstır, iyi değerlendirmeliyiz,” ifadelerini kullandı.

Burhan Özdemir: “Düzce’ye Borcumuz Var”

MÜSİAD İstanbul Şube Başkanı Burhan Özdemir ise dernek yöneticilerine teşekkür ederek, “Bizler Düzce'den çıkan, bu ülkeye değer katmaya çalışan insanlarız. Memleketimiz Düzce için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. İstanbul’daki Düzceli STK’larla birlikte Düzce’nin hak ettiği yere gelmesi için çalışmak boynumuzun borcudur,” dedi.

Yeni Projelere Zemin Oluşturdu

Ziyaret, karşılıklı plaket takdimi ve hatıra fotoğraflarıyla sona ererken, görüşmenin İstanbul’daki Düzceli sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceği belirtildi. Dernek yetkilileri, bu ziyaretin ardından yeni iş birlikleri ve projeler için somut adımlar atacaklarını vurguladı.