Düzce’nin mucidi, destek bekliyor

Düzce'nin Küçük Mehmet Köyü Aydınpınar mevkiinde yaşayan ve bölgede "Kum mucit" olarak tanınan 67 yaşındaki Hasan Kum, KOSGEB desteğiyle kurduğu fabrikada çocukları ve 26 çalışanıyla ürettiği fındık toplama, ot biçme, toprak altı gübre atma gibi 10 çeşit tarım makinelerini imalatıyla ülke üreticisi yanında birçok ülke çiftçisinin de yaşamına dokunuyor.

”Ülkemin gelişimi için çalışıyor, icat yapıyorum” diyen Hasan Kum’u üzen ise mucitliğin ne demek olduğunun tam olarak bilinmemesi Kum, bunun için “ Günümüzde ufak bir şey yapan mucidim diyor. İcatla, buluşu karıştırıyorlar. Bu beni üzüyor. Çünkü ben yeni bir şey yapıyorum. Bulunan bir şeyi geliştirmiyorum” diyor

Yaklaşık 20 yıldır sektörde üretim yaptığını ve 2019 yılından itibaren Kummucit Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Hasan Kum, devletin kendisine destek vermesi halinde birçok alanda yapacağı seri üretimlerle Türkiye’yi uluslararası pazarda en iyi şekilde temsil ederek satışlarıyla milli ekonomiye katkı vereceğini anlattı.

Türk şanzımanını yapacak güçteyiz

Kum, tarım makineleri dışında Isı Tutucu Tasarruflu Soba Borusu üretimi yaparak pazara sunduğunu ve şimdi de otomotiv sektörüne yönelik çalışma yaptığını söyledi. Hasan Kum, “ Sobalara tasarruflu boru yapıyoruz. Yakıt giderini yarı yarıya düşürüyor. Isıyı yüzde 25-30 oranında artırıyor. Yani biz ısıyla dumanı ayırdık böylece tüketiciye büyük tasarruf sağladık. Yılda 10 bin lira yakacak parası verenin cebinden bunun yarısı çıkmaya başladı. Şimdi arabalar için şanzıman üretmek için çalışıyorum. Piyasadaki emsallerinden hem üstün hem de onların yarı fiyatı altında olacak. 8-9 milyon liralık bir yatırım. Destek sağlanırsa bunu da bir yılda Türk şanzımanı olarak dünya pazarlarına sunarım. Yeter ki bana destek sağlansın “dedi.

Birçok ülkeye makine ihracat yapıyor

Hasan Kum, 2 bin 400 m2 kapalı alana sahip fabrikasında tarım sektöründe çiftçilerin yaşamlarını kolaylaştıracak makineleri iç pazarda Türkiye’nin her noktasına dış pazarda ise Şili, Azerbaycan, Katar, Bulgaristan, Gürcistan, Suriye, İran’a ihraç ettiklerini belirtti. Kum, “ ürünlerimize iç ve dış pazardan yoğun talep var ancak kapasitemiz yeterli olmadığı için tüm siparişlere yanıt veremiyoruz. İlave yatırım için ek bütçe lazım ona da şuan yetemiyoruz. Ürünlerimizin tanınırlığını ve kalitesini müşterilerimize tanıtmak, herkesin kullanmasını sağlamak için değerinin çok altında bir fiyatla satıyoruz” dedi.

Yıllar süren emekleri sonunda iç ve dış pazarda Kum Mucit markasının tanıtımını yaptıklarını söyleyen Kum,” Dünya standartlarının üstünde makine geliştirip üreterek hizmet veriyoruz. Tarım alanında yaptığımız çalışmalarda çiftçilerimizi dinleyerek, ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştiriyoruz. Amacımız yenilikçi yaklaşımımızla rekabet avantajı sağlayan ve insanların hayatlarını kolaylaştıran icatlarımızla, üretimde fark yaratmak” diyor.