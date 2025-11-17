Düzenleme Meclis'e geldi: Fahiş aidat dönemi sona eriyor!

Konutlardan sanayi sitelerine, rezidanslardan ofislere kadar milyonları ilgilendiren "Tesis Yönetim Yasası" Meclis'e geldi. Düzenleme, özellikle son yıllarda vatandaşın en büyük şikâyeti haline gelen fahiş aidat artışlarına sert bir fren getiriyor.

Sadece konutlarda değil, yüzbinlerce işyeri, fabrika ve sanayi sitesinde uygulanan aidatlar da artık devlet güvencesine alınacak. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon kişi, bir tesis yönetim şirketinden hizmet alarak yaşıyor. Bu nedenle yasa, günlük hayata doğrudan temas eden en kritik düzenlemelerden biri olarak görülüyor.

Enflasyon üstü yasak

Yeni düzenleme ile site yönetimleri artık keyfi artış yapamayacak. Özellikle mali yıl geçişlerinde, genel kurul toplanmadan ya da gerekli karar alınmadan TÜFE oranının üzerinde hiçbir artış yapılamayacak. Eğer site sakinleri ekstra bir hizmet için ortak karar alırsa, bu maliyet yine maliklerin oy çokluğu ile kabul edilmek zorunda. "Malik çoğunluğu olmadan artış yapılmayacak" maddesi, yasa taslağının en kritik bariyerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

"Bu düzenleme siyaset üstü bir ihtiyaçtır"

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, yaklaşan Ocak-Şubat dönemindeki yoğun genel kurullara dikkat çekerek şunları söylüyor:

"Yasa gecikirse milyonlarca vatandaş işini bilmeyen yöneticilerin eline kalacak. Denetimsiz aidat projeleri devreye girecek. Bu sadece bugünün değil, geleceğin de sorunu."

Sandalcı, Sabah'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Son üç ay, sitelerde en yoğun genel kurul dönemi. Yasa onaylanmazsa hem sektör hem vatandaş büyük mağduriyet yaşar. Bakanlığımıza ve derneğimize binlerce şikâyet geliyor. Bu düzenleme siyaset üstü bir ihtiyaçtır."

Yasa 2026'da tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayacak. Ayrıca Tesis Yönetim Daire Başkanlığı ve Tesis Yöneticileri Birliği kurulması da gündemde.

Şeffaflık zorunluluğu

Yeni yasa ile tüm site bütçeleri, gelirgider kalemleri, işletme projeleri ve faturalar, bakanlığın kuracağı yerli ve milli dijital yazlım üzerinden anlık izlenecek. Artık hiçbir yönetim, harcama kalemlerini saklayamayacak. Bu sistemin yanında yılda en az bir kez zorunlu fiziksel denetim, ayrıca şikâyet üzerine ek denetimler yapılacak.

Site yönetimlerinin yüzde 80'i değişecek

Yeni kurallara uyum sağlayamayan yönetimlerin büyük bölümü değişecek. Uzmanlara göre Türkiye'deki mevcut yönetimlerin yüzde 80'inin değişmesi ya da kanuna uygun hale gelmesi bekleniyor.

Yönetici olmanın ciddi standartları olacak

Düzenleme ile yönetici olmanın ciddi standartları olacak:

Yönetici ve çalışanlarda adli sicil şartı (taciz, şiddet, dolandırıcılık vb. hiçbir suç kaydı bulunmama)

Tesis Yöneticiliği Lisansı zorunluluğu

Sınıflandırma sistemi: A'dan E'ye kadar lisans seviyeleri

Şirketler için teminat mektubu zorunluluğu

Yeterlilik sınavları Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen firmaların belgeleri önce askıya alınacak, sonra tamamen iptal edilecek. Yani bir daha bu işi yapamayacaklar."Site yönetimi kaçtı, başka siteyi yönetmeye başladı" dönemi tamamen bitiyor.