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Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2025 bütçe katkısı 40 milyar lirayı aşacak

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2025 yılı bütçesinden genel bütçeye verecekleri pay, gelecek yıl 40 milyar 821 milyon lira olarak hesaplandı.

Haber Merkezi
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Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2025 bütçe katkısı 40 milyar lirayı aşacak
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2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelecek dönemde genel bütçeye verecekleri paylar belli oldu.

Bu kapsamda söz konusu kurumların gelecek yıl bütçeye 40 milyar 821 milyon lira, 2026'da 75 milyar 136 milyon lira, 2027'de ise 127 milyar 635 milyon lira aktarması planlanıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 38 milyar 250 milyon lirayla bütçeye en fazla pay aktaracak kurum oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 milyar 500 milyon lira, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 593 milyon lira, Kamu İhale Kurumu (KİK) 268 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 100 milyon lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 70 milyon lira, Rekabet Kurumu 40 milyon lira genel bütçeye pay sağlayacak.

2025 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumların genel bütçeye verecekleri paylar şöyle:

KURUMLAR  : TOPLAM (TL)

BTK : 38.250.000.000

BDDK: 1.500.000.000

SPK: 593.000.000

KİK: 268.000.000

EPDK: 100.000.000

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu: 70.000.000

Rekabet Kurumu: 40.000.000

RTÜK: 0

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu: 0

Kişisel Verileri Koruma Kurumu: 0

Nükleer Düzenleme Kurumu: 0

Toplam: 40.821.000.000

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