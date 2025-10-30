e-Devlet ile 2025 güncel emekli maaşı hesaplama (4A, 4B, 4C Rehberi)

Milyonlarca çalışan, gelecekte emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Emeklilik maaşı; hangi sigorta türüne (4A, 4B, 4C) bağlı olunduğu, toplam prim günü ve çalışırken elde edilen kazanca göre değişiyor. Artık “Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?” sorusunun cevabını e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde öğrenmek mümkün.

Emekli maaşınız kişisel iş hayatınıza ait verilere göre belirlenir. Toplam prim gününüz, sigorta giriş tarihiniz ve maaş hesaplamasında baz alınan kazancınız; emeklilikte alacağınız rakamı da doğrudan etkiliyor.

Yüzlerce hizmeti tek bir noktada toplayan e-Devlet sayesinde, emeklilikte ne kadar maaş alacağınızı hesaplayabilirsiniz. İşte 4A, 4B, 4C emekli rehberi…

4A (SSK) Emekli Maaşı Hesaplama

SSK’lı çalışanlar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak arama bölümüne “4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” yazarak maaş bilgilerine ulaşabilir.

Prim günü 3600 ve üzeri olan sigortalılar, sistem üzerinden tahmini emekli aylıklarını ve bağlanma oranlarını anında görüntüleyebilir.

Bu hizmet sayesinde, ne kadar maaş alınabileceği ve emeklilik sonrası gelir durumu hakkında ön bilgi edinmek mümkündür.

4B (Bağ-Kur) Emekli Maaşı Hesaplama

Kendi işini yapan, esnaf veya serbest çalışan kişiler için geçerli olan 4B (Bağ-Kur) kapsamında maaş hesaplaması, e-Devlet’te “4B Emekli Aylığı Hesaplama” ekranı üzerinden yapılıyor. Bağ-Kur’lular, 5400 prim gününü doldurduktan sonra tahmini maaşlarını görüntüleyebilirken, bu sistem, prim ödeme süresi, kazanç tutarı ve yaş gibi kriterlere göre otomatik maaş hesaplama yapıyor.

4C (Emekli Sandığı) Emekli Maaşı Hesaplama

Son olarak kamu kurumlarında görev yapan memurlar, emekli maaşlarını “4C Emekli Aylık Bilgisi” veya SGK’nın “İkramiye ve Maaş Hesaplama” hizmeti üzerinden öğrenebilir.

Bu uygulama, sadece emekli maaşını değil, aynı zamanda emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı tutarını da detaylı olarak gösterir. Böylece kamu çalışanları, emeklilik sonrası mali planlamalarını daha bilinçli şekilde yapabilir.

Emekli maaşınızın tutarı, sigorta süreciniz boyunca biriken primler, kazanç düzeyiniz ve sigorta başlangıç tarihiniz gibi birçok parametreye göre hesaplanıyor. Bu bağlamda SGK sistemi, her çalışanın kişisel verilerini dikkate alarak maaş miktarını belirler. İşte emekli maaşını doğrudan etkileyen başlıca unsurlar:

Prim Gün Sayısı

Emekli maaşını belirleyen en önemli kriterlerden biri prim gün sayısıdır.

Sigorta türüne göre değişmekle birlikte, SSK’lılar için genellikle 7200 gün, Bağ-Kur’lular için ise 9000 gün prim ödemesi gerekir.

Daha fazla prim günü, hem maaş bağlama oranını artırır hem de daha yüksek emekli aylığı alınmasını sağlar.

Sigorta Başlangıç Tarihi

Sigorta başlangıç tarihi, emeklilik yaşını ve maaş hesabını doğrudan etkiler.

Erken sigorta girişi yapan kişiler, daha düşük emeklilik yaşı ve avantajlı maaş hesabı imkanına sahip olur. Ayrıca 1999, 2008 ve 2025 reformları sonrası uygulanan farklı sistemler nedeniyle, sigorta giriş tarihi emeklilik formülünde belirleyici bir rol oynar.