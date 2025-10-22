e-Devlet platformuna 10 ülkeden yoğun talep: İhracı masada

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen “Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımları ve Siber Güvenlik Düzenlemeleri” başlıklı oturumda, sektör temsilcileri bir araya geldi.

e-devlet platformu dost ve kardeş ülkelere ihraç edilecek

TÜRKSAT e-Devlet Genel Müdür Yardımcısı Koca, konuşmasında e-Devlet'in Türkiye'nin dijital devlet konseptinde geliştirdiği önemli bir proje olduğunu, yıllık 12 milyar işlemin gerçekleştiği platforma önemli bir talep olduğunu vurgularak, "Bu platformun dost ve kardeş ülkelere ihracı için 10'a yakın ülkeyle süreçler yürütüyoruz" dedi.

ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörü Acar da ürettikleri ürünler için tasarım aşamasından itibaren güvenliği dikkate aldıklarını, ilk adımda ürünlerin zayıflıklarını ve saldırıya açık noktalarını tespit ettiklerini söyledi. İlerleyen aşamalarda ürünlerde yine güvenlik noktasında hızlıca gerekli müdahaleleri yaptıklarını aktaran Acar, yapay zekadan da etkin şekilde faydalandıklarını ifade etti.

Turkcell ve Türk Telekom’dan siber güvenlik vurgusu

Turkcell Siber Güvenlik Direktörü Tatlı da 5G'nin gelişimi ve getireceği yeniliklere ilişkin bilgi verdi. Tatlı, "Aslında mobil şebeke güvenliği 2G'den bu yana gelişerek ilerliyor. Konu milli güvenlik meselesi olduğu için Turkcell olarak özellikle gerekli güvenlik önlemlerini kendimiz geliştirmek için bugüne kadar aksiyonlar aldık" diye konuştu.

Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Küçük de şirket olarak bütün tehditlere yönelik önlem almak amacıyla yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik servis sağlayıcısı olarak kamu da dahil birçok kuruma servis sağladıklarını vurgulayan Küçük, topyekun ilerlemeyle ülkenin siber güvenliğinin güçleneceğini bildirdi.

Müşteri güvenliği ve tehdit analizi önceliğimiz

Vodafone Türkiye Kurumsal Teknoloji Çözümleri Direktörü Altıntaş, en fazla önem verdikleri konuların müşteri güvenliği ve operatör olarak sorumluluklarını doğru şekilde gerçekleştirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ciddi anlamda güvenliği sağlayan, güvenlik mühendisliği yapan ekiplerimiz var. Gerek yeni yazılım geliştirme durumlarında, müşterilere hizmet verdiğimiz noktalarda hem erişimde hem de mimari dizayn tarafında doğru bir tasarım yapmak için çalışıyoruz. Son dönemdeki yatırımlarımızı da daha çok tehdit analizi yapmaya doğru yönlendiriyoruz."