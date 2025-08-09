e-Devlet’in şampiyonu SGK oldu! Günde ortalama 4,4 milyon erişim sağlandı

  1. Ekonomim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SGK hizmetlerine e-Devlet'ten rekor erişimin gerçekleştiğini dikkat çekerek "Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 939 milyon 752 bin 845 tıklanma ile kesintisiz erişim sağlandı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet'te Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sağladığı hizmetlere, bu yılın ocak-temmuz döneminde 939 milyon 752 bin 845 kez erişim sağlandığını bildirdi.

"Hızlı ve erişilebilir hizmetlerle vatandaşın yanındayız"

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, e-Devlet'te sundukları hızlı ve erişilebilir hizmetlerle vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti.

939 milyon 752 bin 845 tıklanma gerçekleşti

e-Devlet'te en fazla erişim sağlanan uygulamanın, SGK tescil ve hizmet dökümü olduğunu bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı hizmetlere, 2025 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 939 milyon 752 bin 845 tıklanma ile kesintisiz erişim sağlandı. e-Devlet'te sunulan tüm kurum hizmetleri arasında SGK hizmetlerinin kullanım oranı yüzde 14,3 olarak gerçekleşti."

