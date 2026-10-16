e-Devlet’te yeni dönem: Vefat eden yakınların borç bilgilerine erişilebilecek
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), mirasçıların vefat eden yakınlarına ait Risk Merkezi Raporu’nu e-Devlet üzerinden alabilmesine yönelik yeni hizmeti erişime açtı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), vefat eden kişilerin Risk Merkezi Raporu’na mirasçıların e-Devlet üzerinden erişebilmesini sağlayan yeni uygulamanın devreye alındığını açıkladı. 15 Ekim’de kullanıma sunulan hizmetle mirasçılar, daha önce banka şubeleri ya da posta aracılığıyla talep edebildikleri raporu artık e-Devlet Kapısı ve mobil uygulama üzerinden de alabilecek.
e-Devlet üzerinden alınabilecek
Başvurular, e-Devlet'teki "Varis Hizmetleri" menüsünün "Diğer Hizmetler" bölümünde bulunan "Türkiye Bankalar Birliği - Risk Merkezi Raporu (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)" hizmetinden gerçekleştirilebilecek.
Vefat eden kişilerin risk merkezi raporu ücretsiz alınabilecek
Yeni hizmet kapsamında her bir vefat eden kişiye ait Risk Merkezi Raporu ücretsiz olarak alınabilecek. Rapor için günlük 1, aylık 4 ve yıllık 24 adet başvuru sınırı uygulanacak.