  3. e-Devlet'te yeni hizmet: e-Tebligatlar
e-Devlet Kapısı'nda yeni hizmete alınan "e-Tebligatlarım" hizmetiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gelen tüm elektronik tebligatlar, tek ekranda bir araya getirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden şirket, işlettiği e-Devlet Kapısı ile vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı.

e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan "e-Tebligatlarım" uygulamasıyla vatandaşlar artık farklı kurumlara ait elektronik tebligatlarını tek ekrandan güvenli ve hızlı şekilde görüntüleyebilecek. Yeni sistem SGK, GİB ve PTT UETS üzerinden gönderilen tüm elektronik tebligatları e-Devlet Kapısı çatısı altında tek ekranda topladı.

Bu sayede hem zaman kaybının önüne geçildi hem de gözden kaçabilecek kritik e-tebligatların vatandaşlara ulaşması güvence altına alındı.

"e-Tebligatlarım" hizmetiyle kullanıcılar farklı kurumların internet sitelerine yönelmeden, e-Devlet Kapısı üzerinden e-tebligatlarını sorgulayabiliyor. Böylece milyonlarca kullanıcı, kamu kurumlarıyla olan resmi iletişim süreçlerini tek bir merkezden yönetebilecek. Tek merkezden erişim sayesinde bürokratik işlemler de sadeleşti.

