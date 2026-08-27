E-İhracat temmuz ayında %28 artışla 28 milyara yaklaştı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Kartlı online alışveriş verileri, temmuz ayında hem e-ithalat hem de e-ihracat tarafında hareketliliğin hızlandığını ortaya koydu. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre yerli kartlarla yurt dışından yapılan alışverişlerde, yani e-ithalat tarafında işlem adedi hazirandaki 33 milyon 743 bin seviyesinden temmuzda 35 milyon 476 bine yükseldi. Böylece işlem sayısında aylık artış yüzde 5,1 oldu. Aynı dönemde işlem tutarı 42 milyar 492 milyon TL’den 45 milyar 447 milyon TL’ye çıkarak yüzde 7 arttı. Geçen yılın temmuz ayıyla karşılaştırıldığında ise e-ithalattaki artış daha belirgin oldu. Temmuz 2025’te 31 milyon 229 bin olan işlem adedi, bu yılın aynı ayında yüzde 13,6 artış gösterdi. İşlem tutarı ise 33 milyar 629 milyon TL’den 45 milyar 447 milyon TL’ye çıkarak yıllık bazda yüzde 35,1 yükseldi ve artış oranı enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Tutar artışının işlem adedindeki yükselişin yaklaşık üç katına ulaşması, yurt dışından yapılan alışverişlerde işlem başına harcamanın da arttığına işaret etti.

İlk 7 ayda 288 milyar TL’yi geçti

2026’nın ocak-temmuz döneminde yerli kartlarla yurt dışında toplam 232 milyon 400 bine yakın işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin toplam tutarı 288 milyar 294 milyon TL oldu. İlk 7 ayda aylık ortalama e-ithalat tutarı yaklaşık 41,2 milyar TL olarak hesaplandı. Temmuzdaki 45,4 milyar TL’lik harcama, yılın ilk yedi ayındaki en yüksek aylık tutar oldu.

E-ihracat olarak değerlendirilen yabancı kartlarla Türkiye’de yapılan alışverişlerde ise temmuz ayında daha hızlı bir yükseliş görüldü. Söz konusu alanda son aylarda atılan önemli projelerin de etkisi ile haziranda 2 milyon 226 bin olan işlem sayısı temmuzda yüzde 15 artarak 2 milyon 559 bine çıktı. İşlem tutarındaki yükseliş ise çok daha güçlü gerçekleşti. Haziranda 21 milyar 677 milyon TL olan yabancı kartlarla yurt içi alışveriş tutarı, temmuzda yüzde 28,3 artışla 27 milyar 801 milyon TL’ye ulaştı. Böylece 2026’nın ilk yedi ayının en yüksek aylık e-ihracat tutarı temmuzda kaydedildi.

Yıllık tutarı yüzde 24,4 arttı

E-ihracatta temmuzdaki işlem sayısı geçen yılın aynı ayının altında kalmasına rağmen, işlem tutarı güçlü artış gösterdi. Temmuz 2025’te yabancı kartlarla Türkiye’de 2 milyon 828 bin işlem yapılırken, bu yıl işlem sayısı yüzde 9,5 düşüşle 2 milyon 559 bine geriledi. Buna karşılık işlem tutarı 22 milyar 346 milyon TL’den 27 milyar 801 milyon TL’ye çıkarak yüzde 24,4 arttı. Böylece daha az sayıda işlemle daha yüksek tutarlı alışveriş gerçekleştirildi. Yılın ilk 7 ayının tamamında ise yabancı kartlarla Türkiye’de toplam 15 milyon 271 bin işlem yapıldı. Bu işlemlerin parasal büyüklüğü 132 milyar 163 milyon TL’ye ulaştı. Aylık ortalama e-ihracat tutarı yaklaşık 18,9 milyar TL olurken, mayıs ayından itibaren belirgin bir hızlanma yaşandı. E-ihracat tutarı mayısta 19,5 milyar TL, haziranda 21,7 milyar TL ve temmuzda 27,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

E-ihracat işlem başına tutar e-ithalatın 7 katına ulaştı

Tutar ile işlem adedi arasındaki fark, e-ihracat ve e-ithalatın işlem başına büyüklüğünde de dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Temmuz ayında yerli kartlarla yurt dışından yapılan alışverişlerde işlem başına ortalama tutar yaklaşık 1.281 TL oldu. Yabancı kartlarla Türkiye'de yapılan alışverişlerde ise işlem başına tutar yaklaşık 10 bin 863 TL olarak hesaplandı. 2026'nın ilk 7 ayının tamamında e-ithalatta işlem başına ortalama harcama yaklaşık 1.241 TL, e-ihracatta ise 8 bin 655 TL oldu. Buna göre e-ihracatta işlem başına yaratılan tutar, e-ithalatın yaklaşık 7 katına ulaştı.