E-ihracatta lojistiğin önemi ve fırsat alanı

BARIŞ SEDEF

E-ihracat tarafındaki süreçlerin iade karnesine bakıldığında Avrupa’ya gönderilen paketlerde ortalama yüzde 28, Amerika pazarında ise 27-28 arasında değişimler var. Kısaca her 10 paketten yaklaşık 4’ü iade ediliyor. Bu durum maliyet, yanı sıra imaj ve süreklilik açısından sorunlu getiriler ortaya koyuyor. E-ihracatın başarı oranını gölgeliyor. Türkiye pazarı için gerçekleşen e-ticarette de iadeler, maliyetlere direkt etki ediyor. Ancak e-ihracattaki önemi, zararın daha yüksek olması. Bu noktada doğru lojistik planlama birinci derecede önem taşıyor her firma için.

Lojistik son derece hassas bir konu. Özellikle de pazar şartlarının birbirinden çok değişik olduğu ihracat kapılarında. Her ülkenin sistemi, tercihleri, tüketici alışkanlıkları birbirinden farklı. Lojistik sadece bir maliyet kaleminin ötesinde operasyonel bir yönetim süreci olarak konumlandırılmalı öncelikle. İhracatçıların kendi depolarını açmaya çalışması veya uygunsuz depoları kullanması bir yandan maliyetleri artırırken, diğer yandan da pazarlama stratejilerinin daralmasına zemin hazırlayabiliyor.

İlk etapta, uluslararası lojistik ağı iyi bilen deneyimli bir şirket ile çalışmak birinci tercih olarak öne çıkıyor. Gönderilen ürünlerde öncelikle ürün kategorisi, hedef müşteri segmenti eve teslimat ve tüketici alışkanlıklarının da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Müşterinin istek ve beklentileri iyi öğrenilmeli, talebe dönük hizmet sağlayıcı da aynı şekilde sıkı bilgilendirilmeli. Yanı sıra iade noktasında, hızlı ve doğru kararla, ülkeye geri dönmesi yerine bir yönlendirme yapılabilme refleksi yaratılarak eldeki ürün başka bir pazara ve müşteriye yönlendirilebilir. Örneğin Berlin'de iade edilen bir ürünün doğru lojistik partneri ve dijital stok yönetimi sayesinde depoda okutulup Sırbistan’daki başka bir müşteriye gönderisi gerçekleştirilebilir.

E-ihracat lojistiğinde fırsat alanları

Peki, yukarıdaki haberimizin de devamı olarak e-ihracat lojistiğinde nasıl bir fırsat alanı var. Öncelikle ülkelerin analizini iyi yapan, pazar şartlarını iyi etüd eden lojistik firmaları her açıdan bir adım önde, bu hizmet dalında. Müşterisine alternatif rotalar sunan, sorun karşısında çözüm üretebilen kabiliyeti olan lojistik şirketlerinin önü açık. Pazarda yüksek hassasiyet isteyen küçük boyuttaki ürünün ağırlığı çok yüksek olsa da büyüyen alanlar arasında ağır gönderi sahası da bulunuyor. Ağır gönderi pazarı lojistiğinde de ciddi bir potansiyel var. Ekipmanını, insan kaynaklarını bu yönde oluşturan, sistemini uyarlayan şirketler büyüme sürecindeki bu alandan daha fazla yararlanabilir.