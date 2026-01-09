e-mobilite kapasite Anadolu'ya yayılıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

E-mobiliteye yönelik ilgi, yalnızca çevresel kaygılarla değil; artan enerji maliyetleri, fosil yakıta bağımlılığı azaltma ihtiyacı, sıkılaşan küresel iklim düzenlemeleri ve batarya teknolojilerindeki hızlı gelişimin etkisiyle giderek güçleniyor. Devlet teşvikleri ve sanayide yeni rekabet alanları yaratmasıyla birlikte elektrikli araçlar, tüketici tercihlerinden üretim stratejilerine kadar otomotiv sektöründe köklü bir dönüşümün ana eksenini oluşturuyor. Bu çerçevede Türkiye’de de elektrikli ve motorlu araç üretimine yönelik yatırımlar hız kazanırken, farklı illerde hayata geçirilmesi planlanan yeni tesis ve kapasite artış projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri de art arda gündeme geliyor.

Yatırımlar, e-mobilite üretiminde hem kapasite artışı hem de ürün çeşitliliğine işaret ediyor. Bu kapsamda Luminous Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş., Çankırı Merkez’deki elektrikli araç üretim tesisinde önemli bir kapasite artışına hazırlanıyor. Yıllık 200 bin adet üretim kapasiteli tesis için ÇED süreci 26 Aralık 2025 itibarıyla başlatıldı. Proje, taşıt imalatı alanında Türkiye’nin elektrikli araç üretim gücünü artırmayı hedefliyor.

Volat Motor’un yıllık kapasitesi 9900 olacak

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde ise Volta Motor Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından planlanan motorlu araç montaj faaliyeti için ÇED süreci başlatıldı. Yıllık 9 bin 900 adet kapasiteli projeyle ilgili de ÇED süreci 6 Ocak 2026 tarihinde resmen başladı. Son yıllarda büyük bir ivme kazanan ve yıllık satış adedi 1 milyonu aşan pazarın öne çıkan oyuncularından Volta Motor, büyüme stratejisini yeni yatırımlarla destekleyerek pazardaki payını artırmayı hedefliyor. Türkiye’nin en büyük elektrikli motosiklet ve hafif elektrikli araç üreticilerinden olan Volta Motor’un, Düzce’deki entegre tesislerinde gerçekleştireceği ilave yatırım ile üretim kapasitesi artacak. 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Volta Motor, iki ve üç tekerlekli araçlardaki başarısını dört tekerlekli mobilite alanına da taşımak için yatırım ve Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor.

Antor’a ÇED gerekli değil raporu verildi

Türkiye’de tek silindirli dizel motorlarda ilk ve tek üretici konumunda olan Anadolu Motor, 2003 yılından bu yana kendi markası olan Antor ile tek silindirli dizel motor üretiyor. İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren Antor Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin içten yanmalı motor ve endüstriyel motor üretimine yönelik yatırımı için ÇED sürecine gerek görülmedi. Motor parçaları, jeneratör grupları, tarım makineleri ve ekipmanları gibi geniş bir ürün yelpazesini kapsayan tesis için “ÇED gerekli değil / ÇED olumlu” kararı verildi.

Simmoto iki ayrı proje için faaliyette

Aksaray Merkez’de yatırımlarını yoğunlaştıran Simmoto Otomotiv ise iki ayrı proje ile dikkat çekiyor. Şirketin motorlu taşıt üretim tesisi ile yüzey temizleme ve kaplama faaliyetlerini kapsayan projesi için ÇED süreci 25 Aralık 2025 tarihinde başlatıldı. Aynı şirketin elektrikli araçlar imalatına yönelik ikinci projesi için de 23 Aralık 2025 itibarıyla ÇED süreci başlatıldı. Tesiste 4 tekerlekli elektrikli araç, elektrikli moped, motosiklet, elektrikli çocuk araçları ve şarj aleti üretilmesi planlanıyor.

Elektrikli araç odaklı yatırımların hızlanmasının hem tedarik sanayini hem de istihdamı olumlu etkileyeceği ifade edilirken, ÇED süreçlerinin yatırım takvimleri açısından belirleyici rol oynadığı kaydediliyor.