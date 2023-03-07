e-Seferberlikte 369 milyon TL ciroya ulaşıldı

Ticaret Bakanlığı’nın e-ticaret siteleriyle birlikte başlattığı ve depremzede vatandaşlara destek amacıyla başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında 368 milyon 859 bin liralık ürün satılarak depremzedelere ulaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada gönüllülük esasına göre yürütülen e-Seferberliğe Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret pazaryerleri ve e-ticaret satıcıları ile kargo ve lojistik işletmeleri katıldığı bildirildi.

E-seferberlikte, depremzede vatandaşların öncelikli temel ihtiyaç ürünlerinin satışının yapılarak, bunların komisyonsuz ve taşıma bedeli olmadan depremzedelere ulaştığı belirtilen açıklamada, bunların indirimli olarak satışa sunulduğu kaydedildi.



Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen e-seferberlik kapsamında bugüne kadar 369 milyon 859 bin lira tutarında 4 milyon 254 bin ürün depremzedelere ulaştırıldı.

Bakanlık açıklamasında seferberliğe katkıda bulunan firma ve vatandaşlara yönelik teşekkür ifadeleri şöyle yer aldı: “Satıcılardan komisyon bedeli almayan ve bu bölgede faaliyet gösteren satıcıların ürünlerinin ön planda sergilenmesini sağlayan Trendyol’a, Hepsiburada’ya, Getir’e, Amazon’a, Yemeksepeti’ne, N11’e, Pttavm’ye, Pazarama’ya Çiçeksepeti’ne, Turkcell’e, Vodafone’a, Modanisa’ya, Morhipo’ya, Vidyodan’a, Wnt’ye, Allesgo’ya ve Sanal Mağaza’ya,

Ürünlerini indirimli fiyattan satışa sunan LCW Waikiki’ye, Migros’a, Farmasi’ye, Defacto’ya, Carrefoursa’ya, Bisu’ya, Boyner’e Toucheprive’ye, Farmazon’a, E-Bebek’e, Vivense’ye, Mediamarkt’a, Teknosa’ya, Manuka’ya, Vatan Bilgisayar’a, English Home’a, D&R’a, İdefix’e, Avansas’a, Karaca’ya, HE-QA’ya, Dagi’ye, İstegelsin’e, Yenir’e, FLO’ya, Madame Coco’ya, Kiğılı’ya, Enfal Oyuncak’a, Tommy Life’a, Madame Polo’ya, Unilever’e, Penti’ye, Şok’a, Yaşar Holding’e (Pınar) Erikli’ye, Arçelik’e, Evidea’ya, , Philips’e, Erciyes Anadolu Holding A.Ş’ye, (İstikbal, Bellona, Mondi), İşbir Yatak’a, Doğanlar Mobilya’ya (Doğtaş, Kelebek Mobilya, Lova Yatak), Cabani’ye, Penti’ye ve İpragaz’a,

Yardım amacıyla alınan ürünleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD’ın belirlediği teslimat noktalarına sorunsuz ve hızlı şekilde ulaştıran Sürat Kargo’ya, Aras Kargo’ya, MNG Kargo’ya, DHL’ye, Trendyol Express’e, Hepsijet’e, PTT Kargo’ya, UPS’e, Sendeo’ya, Yurtiçi Kargo’ya, Kargomsende’ye, OPLOG’a, Modanisa’ya, Pazarama’ya, Amazon’a, Philip Morris’e ve Unilerever’e

En önemlisi de temel ihtiyaç ürünlerini satın alarak bu seferberliğe büyük destek veren tüm vatandaşlarımıza, Teşekkür eder; desteklerin katlanarak artmasını temenni ederiz”