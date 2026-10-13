E-skuter işletmecilerine kütü haber: Cezalar artırıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı yeni "Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle paylaşımlı e-skuter pazarında kurallara uymayan firmalara yönelik yaptırımlar çok ciddi seviyelere çıkarıldı.

İhlalin niteliğine göre ceza verilecek

Yeni yönetmelik kapsamında, firmaların işlediği kusurların niteliğine göre uygulanacak idari para cezaları şu şekilde listelendi:

Yetki ve izin ihlallerine 86.900 TL: Yönetmeliğin temel yetki belgesi, lisans veya izin yükümlülüklerine (Madde 6/3, Madde 10/1, Madde 16/14) aykırı şekilde korsan veya usulsüz faaliyet gösteren firmalara 86 bin 900 TL ceza kesilecek.

Genel hizmet kusurlarına 8.687 TL: Filo yönetimi, operasyon kuralları ve belirli teknik yükümlülüklere uyulmaması durumunda her bir ihlal için 8 bin 687 TL ceza uygulanacak.

Mobil uygulama ve müşteri hizmetleri hatası: 43.447 TL: Kullanıcılara sunulan mobil yazılımlarda veya müşteri ilişkilerindeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 43 bin 447 TL cezai işlem yapılacak.

Denetimden kaçana 50.000 TL: Yetkili kurumlara denetim esnasında bilgi vermeyen veya gerekli belgeleri ibraz etmeyen işletmeler 50 bin TL para cezası ile cezalandırılacak.

Skuter sınırını aşana kademeli ceza ve kapatma

Yeni yönetmeliğin en dikkat çekici maddesi ise şehirlerdeki skuter sayısı sınırlamalarını (Madde 16/11) ihlal edenlere yönelik oldu. İl ve ilçeler için belirlenen skuter kotasını aşan veya kuralları çiğneyen firmalara kademeli olarak şu yaptırımlar uygulanacak:

İlk ihlalde: 8.687 TL para cezası.

İkinci ihlalde: 86.900 TL para cezası.

Üçüncü ihlalde: 170.000 TL para cezası ve firmanın yetki belgesi kapsamındaki tüm faaliyetleri 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.

Her bir skuter için ayrı ceza kesilebilecek

Düzenlemeye göre, bir firmada birden fazla kural ihlali tespit edilirse, her bir kusur için ayrı ayrı ceza tutanağı düzenlenecek. Ayrıca, e-skuter ile gerçekleştirilen ihlallerde cezalar toplu olarak değil, ihlalde bulunan her bir skuter için ayrı ayrı hesaplanarak katlanacak