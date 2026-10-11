E-tebligat zorunlu hale getirildi! Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de

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Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik tebligat sistemindeki kapsamı, başvuru sürelerini, istisnaları ve uygulama usullerinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 11 Ekim 2026 Tarihli ve 33397 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kollektif ve adi komandit şirketler ile ÖTV (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek ve tüzel kişilerin Elektronik Tebligat Sistemi'ne dahil olması zorunlu hale getirildi.

Zorunluluk kapsamında olup henüz sisteme dahil olmayanlar için son başvuru tarihi 30 Kasım 2026 olarak belirlendi.

Yeni işe başlayanlar için ise 15 gün süre verildi.

Temmuz 2026'dan önce sisteme dahil olanlar ise yeni bir başvuru yapmadan mevcut bilgilerini kullanmaya devam edecek.

Kimler e-Tebligat sisteminden çıkabilecek?

Yaş sınırı: 65 yaşını dolduranlar, talep etmeleri halinde e-Tebligat sisteminden çıkabilecek.

Engellilik istisnası: %90 ve üzeri engellilik oranı bulunan (sağlık kurulu raporuyla belgelenen) gerçek kişiler zorunluluk kapsamı dışında tutuldu.

İş kapatma durumu: İşini kapatan gerçek kişilerin sistemden otomatik çıkışı sağlanmayacak; başka bir zorunlulukları yoksa kapanışı izleyen beşinci takvim yılının sonundan itibaren başvuru yaparak sistemden çıkabilecekler.

5 gün kurula devam ediyor: Elektronik ortamdaki tebligatlar, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak; belgenin açılıp okunmaması veya SMS/e-posta bildirimi gelmemesi bu süreyi değiştirmeyecek.