E-ticaret hacmi 4,6 trilyon TL’ye yaklaştı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Türkiye’de dijitalleşme ve değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte e-ticaret pazarı hızla büyümeye devam ediyor. Son yıllarda katlanarak artan işlem hacmi, e-ticaretin hem perakende ticaret içindeki payını hem de ekonomideki ağırlığını önemli ölçüde artırdı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’de e-ticaret hacminin 2025 itibarıyla yaklaşık 4,6 trilyon TL’ye yaklaştığını belirterek sektörün güçlü büyüme trendini sürdürdüğünü söyledi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğinin (ETİD) düzenlediği geleneksel iftar programı Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, ETİD yönetim kurulu üyeleri ve e-ticaret sektörü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan Gürcan, her zaman ETİD’le sektörle alakalı görüşmeler yaptıklarını, yakın bir işbirliği içinde olduklarını bildirdi. Konuşmasında Türkiye ve dünya ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Gürcan, küresel ekonomik büyümenin zayıf seyrettiği, dış ticaret artış hızının tarihsel ortalamanın altında kaldığı, ticaret savaşları ve korumacılık eğilimlerinin giderek güç kazandığı bir dönemden geçildiğini anlattı. Gürcan, bölgede yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü dile getirdi. Gürcan, 2025 yılı son çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 3,4 artarak ekonominin son 22 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı gösterdiğini belirterek, “GSYH 1 trilyon 596 milyar dolara ulaşmıştır. Bu büyüme performansında ihracatın da katkısı belirleyici oldu. 2025 mal ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

E-ticaret 7 yılda 48 kat büyüdü

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaretin gün geçtikçe geliştiğini söyleyen Gürcan, 2019’da Türkiye’de e-ticaret hacminin 136 milyar TL iken, 2024’te bu rakamın 21 kat arttığını belirtti. Mayıs ayında 2025’e dair resmi rakamların açıklanacağını belirten Gürcan, e-ticaret hacminin 2024’e göre yüzde 48 artış gösterdiğini ve yaklaşık 4.6 trilyon TL’ye ulaştığını ifade etti. Gürcan, e-ticaretin genel ticaret içindeki payının da önemli ölçüde yükseldiğini vurgulayarak, yüzde 9,8 olan oranın yüzde 19,1’e çıktığını ve pazarın büyümesini sürdürdüğünü kaydetti.

Gürcan, e-ticaret pazarının ve hacminin sürekli olarak büyümeye devam ettiğini belirtti. Bakanlık olarak sektöre yönelik yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Gürcan, şunları kaydetti: “Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz alıcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirildiği, satıcıların öngörülebilir koşullarda faaliyet gösterdiği ve piyasa aktörleri arasında adil dengenin sağlandığı e-ticaret ekosistemini tesis etmek.”