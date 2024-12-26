E-Ticaret hacmini netleştirecek yeni düzenleme, toplam hacmin görülmesini sağlayacak

1 Ocak 2025'ten itibaren elektronik ticaret işlemlerine aracılık edenler, bu işlemlerden elde ettikleri KDV hariç tutarı ürün sahibine öderken yüzde 1 stopaj uygulayacak ve bu tutarı kendi gelir beyanından mahsup edecek.

Yeni düzenlemeyi değerlendiren IdeaSoft CEO'su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, "Gelir vergisi ödeyen işletmeler için yüzde 25, diğer kurumlar için yüzde 15 oranları gündemi çok meşgul etti. Bu oranların çok yüksek olduğuna dair birçok tartışma yaşandı ve medyada konuyla ilgili çok sayıda haber yer aldı. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi bu oranları zaten standart olarak belirliyor." dedi.

2025 yılında e-ticaret hacminin, enflasyonun da etkisiyle yaklaşık 5,5-6 trilyon TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz

Özkara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu stopaj, tevkifat ya da kesinti yüzde 1'lik bir oranla 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu şu anlama geliyor: Pazar yerleri veya platformlar üzerinden satış yapan her işletmenin gerçekleştirdiği satışlardan bu kesinti yapılarak gelir idaresine bildirimde bulunulacak. Kar marjının çok yüksek olmadığı, rekabetin fazla olduğu e-ticaret pazarında bu kesintinin olmaması bekleniyordu, ancak oran yüzde 1 olarak belirlendi. 2024 yılı 3,2-3,4 trilyon TL'lik e-ticaret hacmiyle kapanırken, 2025 yılında e-ticaret hacminin, enflasyonun da etkisiyle yaklaşık 5,5-6 trilyon TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz.

Yüzde 10-15 kar marjı ile çalışan işletmeler var. Bu yeni düzenlemenin enflasyonist bir etkisinin olabileceğini ve işletmelerin bu rakamı ürün fiyatlarına yansıtma riskini değerlendirmiştik, ancak geldiğimiz noktada yüzde 1 gibi bir orandan bahsediyoruz. İşletmelerin bu oranı ürün fiyatlarına yansıtacağını düşünmüyorum. Yansıtılsa bile e-ticaret tarafında önemli bir fiyat artışına neden olmayacaktır. Devletin asıl amacı vergi geliri oluşturmak değil, çünkü bir milyar TL'lik bir vergi kapsamı çok büyük bir rakam ifade etmeyecektir. Amaç; e-ticaret yapan pazar yerlerinde ve diğer platformlarda satış yapan işletmelerin gerçek matrahını, toplam hacmini, gerçek e-ticaret hacmini ve kayıt dışı olabilecek e-ticaret hacmini daha net bir şekilde görebilmektir."