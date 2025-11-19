90 milyar dolarlık hacme ulaşan e-ticaret sektörü, Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen alanlarından biri haline gelirken; etkinlik, dijital dönüşümün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturacak. Yatırımcılardan girişimcilere, pazar yerlerinden KOBİ’lere, lojistik ve ödeme sistemleri şirketlerinden akademisyenlere kadar uzanan geniş bir ekosistem, geleceğin ticaretini yeniden tanımlayacak. 'E-Ticaret Haftası' kapsamında Galata Kulesi'nde mapping gösterisi düzenlendi.

Mapping gösterisi dronla havadan görüntülendi.