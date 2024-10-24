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E-Ticaret Kanunu’nda yapılacak değişiklikle ihracata büyük destek geliyor

Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. E-Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler içeren yasa ile Türkiye'de yerleşik e-ticaret platformlarının küresel rekabette güçlenmesi ve KOBİ’lerin e-ihracat payının artırılması hedefleniyor.

Haber Merkezi
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E-Ticaret Kanunu’nda yapılacak değişiklikle ihracata büyük destek geliyor
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Türkiye, stratejik konumu, gelişmiş lojistik altyapısı ve dinamik ticaret kapasitesiyle global e-ticaretin cazibe merkezlerinden biri haline geliyor. Ancak son yıllarda, Uzakdoğu merkezli e-ticaret devlerinin Türkiye pazarına girişi, Türkiye'de yerleşik oyuncular için haksız rekabet ortamı yarattı. Bu duruma çözüm üretmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınan yeni bir yasa tasarısı, Türkiye’de yerleşik e-ticaret platformlarına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor.

Değişiklik e-Ticaret oyuncularının rekabet gücünü artıracak

TBMM’de yasalaşan E-Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler, Türkiye'de yerleşik e-ticaret oyuncularının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Türkiye’de yerleşik platformlar, vergi ve düzenleyici yükümlülükler altında faaliyet gösterirken, diğer oyuncular bu yükümlülüklerden muaf tutuluyordu. Yeni düzenleme, bu dengesizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yasa ile firmalara ihracata sağladıkları katkı oranında iyileştirme sağlanacak

Kanun teklifi, Türkiye’de yerleşik olmayan e-ticaret devlerine karşı Türkiye'de yerleşik platformların küresel rekabet gücünü artırmayı, aynı zamanda ihracat hacmini büyütmeyi amaçlıyor. Yasa kapsamında firmalara, ihracata sağladıkları katkıya oranla belirli iyileştirmeler sağlanacak. Bu adımın, Türk girişimcilerin yurtdışına açılmasını kolaylaştıracağı ve KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimini artıracağı belirtiliyor.

 KOBİ ve esnafı olumlu yönde etkileyecek

2028 yılı itibarıyla Türkiye’nin 375 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda, e-ihracatın 37,5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Kanun değişikliği ile ihracat yapan tüm KOBİ ve esnafın olumlu yönde etkileneceği, e-ticaret sektöründe milyarlarca dolarlık bir hacim artışı bekleniyor.

 İhracat muafiyeti küresel ticaret pastasında payı artıracak

Uzmanlar, pazar yerlerine sağlanacak olan ihracat muafiyetinin, Türkiye’nin küresel ticaret pastasından aldığı payı artıracağını ve yerli e-ticaret oyuncularının güçlenmesini sağlayacağını vurguluyor.

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