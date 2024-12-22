  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. E-ticarette tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi
Takip Et

E-ticarette tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi

E-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
E-ticarette tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi
Takip Et

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, e-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifalarında yapılan ödemelerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

7524 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle, aracı hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden tevkifat uygulaması getirildi.

Kimler tevkifat yapmakla yükümlü olacak?

Aracı hizmet sağlayıcıları, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kılındı.

Kimlerden tevkifat yapılacak?

Hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılarından, yaptıkları mal satışı ve hizmet ifaları karşılığı kendilerine yapılan mal ve hizmet bedeli ödemeleri üzerinden aracılık yapanlarca tevkifat yapılacak.

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Karar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren yüzde 1 oranında tevkifat yapılmaya başlanacak.

Böylece stopaj yoluyla yıl içinde kesilen ve ödenen vergiler, kendisinden kesinti yapılan mükelleflerce gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup edilecek.

 

Prof. Dr. Hakan Kara’dan asgari ücret tartışması!Prof. Dr. Hakan Kara’dan asgari ücret tartışması!Ekonomi

 

Ekonomi
Asgari kurumlar vergisi yüzde 15'e yükseltildi
Asgari kurumlar vergisi yüzde 15'e yükseltildi
Bakan Kurum açıkladı: Kira desteği İstanbul'da 8 bin TL'ye yükseltildi, diğer illerde de artırıldı
Bakan Kurum açıkladı: Kira desteği artırıldı
Prof. Dr. Hakan Kara’dan asgari ücret tartışması!
Prof. Dr. Hakan Kara’dan asgari ücret tartışması!
e-Defter, harç pulu, vergi ve ücret düzenlemeleri yeni yılda devreye giriyor!
e-Defter, harç pulu, vergi ve ücret düzenlemeleri yeni yılda devreye giriyor!
Orta sınıf eriyor! Türkiye’de maaşlar mı düşük, verimlilik mi?
Orta sınıf eriyor! Türkiye’de maaşlar mı düşük, verimlilik mi?
KOBİ'lere yeşil dönüşümde mentör desteği! Yüzde 90 hibe desteği verecek
KOBİ'lere yeşil dönüşümde mentör desteği! Yüzde 90 hibe desteği verecek