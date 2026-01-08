E-ticarette 30 Euro’luk vergi muafiyetinin kaldırılmasına iş dünyası ne dedi?

ANKARA/EKONOMİ

Son dönemde Türkiye’nin e-ticarette dış ticaret açığı vermeye başlaması dikkat çekmişti. Özellikle Çin ve diğer uzak doğu ülkelerinden verilen siparişlerin hızlı artışı etkili olmuştu. Bu nedenle istisnalar daraltılmaya başlamış, son olarak AB dışı ülkeler için 30 Euro’ya kadar düşürülmüştü. Yeni kararla bu istisna da kaldırılarak, her ne tutarda olursa olsun yurt dışından e-ticaret kanallarından yapılan siparişlere vergi konulmuş oldu. AB’de son dönemde Türkiye’nin de dahil olduğu, üye ülkeler dışından yapılan siparişlere muafiyet limitlerini düşürme ve son olarak da Kasım 2026’dan itibaren 150 Euro’nun altında olsa da 3 Euro sabit vergi alma uygulama kararlarını aldı.

İlaç ve gıda takviyelerine de vergi

Öte yandan, Türkiye’nin ilaç ve takviye gıda ürünlerinin e-ithalatında yeni oranlar belirlendi ve ilave vergiler düzenlendi. Buna göre, 1500 Euro’nun üzerinde olan ve ticari nitelikli olmayan ilaç ve takviye edici gıda ithalatında, AB ülkelerinden gelmesi halinde yüzde 30, AB dışından ise yüzde 60 vergi uygulanacak. Eğer bu ürünler ÖTV 4 sayılı listede de bulunuyorsa, ilave olarak yüzde 20 oranında vergi alınacak.

İŞ DÜNYASINDAN KARARA DESTEK

Hisarcıklıoğlu: KOBİ’leri haksız rekabete uğratıyordu

■ TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, denetimsiz e-ithalatın; tüketici için risk teşkil eden, KOBİ’leri haksız rekabete uğratan ciddi bir sorun olduğunu belirterek, “Ticaret Bakanlığı’nın Ekim 2025’te yaptığı denetimler basitleştirilmiş gümrük mevzuatı yoluyla ülkemize giren ürünlerin yüzde 81’inin riskli olduğunu gösteriyor” hatırlatmasında bulundu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu dönemin sonlandırılması son derece yerinde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Tüm dünya gibi Türkiye’nin de gümrüklerinde gerekli denetimleri yapmaya başlamasından daha doğal birşey olamaz” dedi. Düzenlemeyle ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a teşekkür eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ticaretin de sınır ötesi e-ticaretin de kurallarla işlemesi şarttır” şeklinde konuştu.

Avdagiç: Yerli üretim için çok önemli bir fırsat

■ İTO Başkanı Şekib Avdagiç, söz konusu gelişmenin üreticiler açısından önemine işaret ederek, “İş dünyası olarak uzun süredir gündemde tuttuğumuz ve yerli üretici ve üretimi himaye bakımından önemsediğimiz yurt dışından posta veya kargonun 30 Euro limit olmadan gümrük işlemlerine tabi tutulması yönündeki kararı memnuniyetle karşılıyoruz. 30 Euro limitinin kaldırılmasını yerli üretim için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi. AB’denin de 150 Euroluk gümrüksüz alışveriş muafiyetini kaldırmasının gündemde olduğunu aktaran Avdagiç, bugün açıklanan kararın küresel ölçekte korumacı ticaret refl ekslerini yansıttığını ve uluslararası eğilimlerle eşgüdüm içinde değerlendirilmesi gereken bir adım olduğunu söyledi. Avdagiç, “Bu düzenleme orta ve uzun vadede Türkiye’nin üretim kapasitesini, istihdamını ve ticari dengelerini güçlendirecek bir fırsata dönüşebilir. Bu nedenle markalaşma, ölçek ekonomisi, tasarım alanlarında atılacak yeni adımlara ve Türkiye’nin e-ihracatta dünya markası olması için devletin desteğiyle yerli üreticilerimizin atacağı adımlara odaklanmalıyız” diye konuştu.

Baran: Haksız rekabetin önüne geçildi

■ Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, e-ticaretin hızla gelişen, küresel ticaretteki payını her geçen gün büyüterek güçlendiren bir alan olduğunu söyledi. Sınırları kaldırarak dünyanın bir ucundan diğer ucuna 7 gün 24 saat ticaret yapmaya imkan sağlayan bu alanın denetim ve standartlarla desteklenmediğinde tüketici sağlığı açısından ciddi riskler doğurabileceğine işaret eden Baran, şu açıklamalarda bulundu: “Diğer yandan içerde mevzuata uygun üretim yapan, vergisini ödeyen ve kalite standartlarına riayet eden yerli firmalarımız, yurt dışından e-ticaret platformları üzerinden getirilen denetimsiz, kalitesiz, düşük maliyetli ürünler karşısında haksız rekabetle karşı karşıya kalabiliyor. Bu açıdan Ticaret Bakanlığımızın bu kararını haksız rekabetin önüne geçilerek piyasalarda adil rekabetin sağlanması, tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması, yerli üretimin desteklenmesi, istihdam ve vergi kaybının önüne geçilmesi açısından atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.” Baran, düzenlemenin tedavi, sağlık, eğitim, bilim, araştırma gibi alanlardaki ihtiyaçları aksatmayacak şekilde istisnalar içermesini ise son derece yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

Aydın: Üreticiyi ve tüketici sağlığını koruyacak

■ Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, iç pazarın korunması ve yerli üretimin desteklenmesi yönünde atılan her adımı önemsediklerini belirterek, “Bu bağlamda, söz konusu düzenlemenin, özellikle kayıt dışı ve denetimsiz girişlere karşı yerli üreticiyi ve tüketici sağlığını korumaya yönelik bir tedbir olduğu kanaatindeyiz” değerlendirmesinde bulundu. Sağlık ve gıda gibi hassas sektörlerdeki her türlü regülasyonun ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerinde büyümesine hizmet edeceğini vurgulayan Aydın, “Bu düzenlemenin, vatandaşlarımızın güvenilir yerli üretime yönelmesine, yerli üreticimizin ise adil bir rekabet ortamında daha fazla yatırım ve istihdam imkanı bulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Aydın, alınan önlemlerin ekonomiye katkısına işaret ederek, bu ve benzeri tedbirlerin uzun vadede Türk milletinin refahını artıracak yapısal reformların bir parçası olduğunu söyledi.

İçten: Olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum”

■ Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de ayakkabı ve saraciye gibi ürünlerde ithalatı artıran vergi muafiyeti uygulamasının Ekim 2025’te kaldırıldığını belirterek, o tarihten bu yana ayakkabıda gümrüksüz alışverişin kapalı olduğunu anlattı. İçten, “Diğer ürün gruplarının da gümrüksüz alışverişe kapatılmasının olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum. Ben kararın tüm sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akyüz: Zararlı kimyasalların ülkeye giriş riski ortadan kalktı

■ Saraciye Sanayiciler Derneği Genel Başkanı Turhan Akyüz ise kargo yoluyla ülkeye gelen ürünlerin yeterli denetim mekanizmalarından geçmeden piyasaya sunulmasının yasaklı ve sağlığa zararlı kimyasalların kontrolsüz şekilde ülkeye girişine yol açtığını belirterek, aynı zamanda yerli üreticiler açısından ciddi bir haksız rekabet ortamını oluşturduğunu söyledi. Akyüz, “Bu risklerin ortadan kaldırılması ve piyasa dengesinin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen kısıtlama ve düzenlemeleri son derece yerinde ve kıymetli buluyoruz” dedi. Akyüz, söz konusu düzenlemelerin tüketici sağlığının korunması, adil rekabet ortamının sağlanması ve kayıtlı üretim yapan firmaların desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Öncel: Tüketici güvenliği açısından önemli buluyoruz

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “Ticaret Bakanlığı Ekim 2025’te ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ‘basitleştirilmiş gümrük beyannamesi’ kapsamında yurda sokulmasına zaten kısıtlama getirmişti. Kapsamın tüm ürün grupları için genişletilmesini, haksız rekabetin önlenmesinin yanı sıra tüketici güvenliği ve sağlığının korunması adına da çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Önder: Sıra yerel firmalarımızı güçlendirmekte

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder, “Doğru ve mantıklı bulduğumuz bu karar içerde bizi rahatlatacak unsurlardan biri. Aksi halde birçok sektörü kısa süre içinde etkileyecekti. Bununla birlikte bizim milli Pazar yerlerini rekabetçi hale getirmek lazım. Asıl mevzu e-ihracatı regüle etmek ama diğer taraftan da Türkiye’deki pazar yerlerinin sık denetlenmesi ve burada ticaret yapan firmaların rekabetçiliği artırılmalı. Kargo lojistik imkan ve kabiliyetlerinizi geliştirmezseniz, e-ticaret pazar yerlerinin komisyon oranlarını, farklı giderlerini denetlemezseniz yine Türk ürünleri içeride pahalı hale gelecek” dedi.