E-ticaretteki gümrük düzenlemesi tekstilcileri sevindirdi

Tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet gösteren dokuz önemli sektör derneği, ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak yurt dışı e-ticaret sitelerinden yapılan ve 30 Euro'ya kadar olan alışverişlerde uygulanan gümrük muafiyetinin kaldırılmasını değerlendirdi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği başta olmak üzere LASİAD, OTİAD, BATİAD, MESİAD, TİGSAD, ÖRSAD, ÇSD ve SEKTÖR-DIŞ DER temsilcileri, söz konusu düzenlemenin yerli üretimi koruyacağı, haksız rekabeti azaltacağı ve kayıtlı ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacağı görüşünde birleşti. Yapılan açıklamada, kararın sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli ve stratejik bir adım olduğu vurgulandı.

"Haksız rekabetin önüne geçilecek"

Yapılan açıklamada, uzun süredir özellikle tekstil, ayakkabı, kozmetik ve küçük ev aletleri gibi kalemlerde yoğun ithalat baskısı hissedildiği vurgulandı.

Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin piyasa dengelerini yeniden tesis edeceğine, haksız rekabeti azaltacağına ve yerli firmaların kapasite kullanım oranlarını artırarak istihdamı koruyacağına olan inançlarını paylaştı.

"Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir yapıya kavuşmasını destekleyecek"

Kararın ekonomik etkilerinin yanı sıra tüketici sağlığı ve ürün güvenliği noktasında da önemli bir kazanım sağladığı aktarıldı. Bireysel gönderiler aracılığıyla denetimsiz şekilde piyasaya giren ürünlerin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekilerek, yeni dönemde denetim mekanizmalarının daha etkin çalışacağı ifade edildi.

Sektör paydaşları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve ilgili bürokratlara teşekkürlerini sunarken, bu tür stratejik adımların Türkiye ekonomisinin daha dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını destekleyeceğini dile getirdi.