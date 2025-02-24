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Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı: Boğulma ve yaralanma tehlikesi...

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Aleyna Harman
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Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı: Boğulma ve yaralanma tehlikesi...
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet çocuk giyim ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

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