EBRD Başekonomisti Selim: Merkez Bankası'ndan yıl sonu ya da 2025'te gevşeme görebiliriz

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), son Türkiye raporunda ekonominin 2024 yılında yüzde 2,7 oranında büyüme kaydedeceğini öngörerek, mayıs ayında yaptığı tahminini korudu. Banka 2025 yılında ise yüzde 3 oranında büyüme öngörüyor.

EBRD Başekonomisti Rafik Selim, Türkiye ekonomisine yönelik CNBC-e'ye değerlendirmeler yaptı.

Türkiye'ye yönelik büyüme tahminleriyle ilgili konuşan Selim, "Bu yıl için yüzde 3,7'lik, gelecek yıl yüzde 3'lük büyüme öngörüyoruz. Yılın ikinci yarısında yüzde 2,5'lik büyüme gördük. Büyümede tekrar bir yavaşlama görebiliriz ancak yeniden toparlanma bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda büyümenin yüzde 3'ün altına düşmesini beklemiyoruz. Parasal politikalar geçmişe göre çok daha sıkı. Gelir tarafında da etkilerini gösteriyor. Enflasyon düşmeye başladı ve bu düşüş de önümüzdeki aylarda devam edecek. İhracatta artış görüldü. Önümüzdeki çeyreklerde büyümenin yeniden dengelenmesini bekliyoruz" dedi.

"Aylık enflasyon yüzde 2 ya da yüzde 1,5'e inerse MB'ye yardımcı olabilir"

Türkiye için ana odak noktanın enflasyonun düşmesi olduğunu belirten Selim şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 40'lı oranlara düşmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun şu an Merkez Bankası'nın görmek istediği şekilde ilerlemesi halinde bir gevşeme bu yıl sonu ya da bir sonraki yıl olabilir. Önümüzdeki aylarda gelecek verilere bağlı olacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 2 ya da yüzde 1,5'e gerilerse Merkez Bankası'nın gevşeme politikasına gitmesine yardımcı olabilir.

Enflasyon aşağı yönlü hareket ediyor ancak hala yüksek. 2025'te 20'li oranlara düşse de uluslararası standartlara göre yüksek. Enflasyon uzun yıllardır Türkiye'yi etkiliyor. Enflasyonun yarattığı sıkıntı tahmini zorlaştırmak ve belirsizlik ortamı oluşturmak. Bu noktada enflasyonu düşürmek çok önemli olacak. Bunu yaparken enflasyonun nedenleri de önemli. Politika yapıcılar da bunları değerlendiriyordur. Enflasyonun yüzde 20'li oranların altına inmesi aylık enflasyonun 2'nin altına gelmesine bağlı olarak gerçekçi duruyor. Bu şartlar gerçekleşirse neden olmasın."

İhracat performansına ilişkin konuşan Selim, "Yaklaşık 250 milyar dolar bandında gerçekleşti yıllık olarak. Türkiye kuvvetli bir turizm sezonu geçirdi bu yıl ve geçen yıl. İhracat GSYH'nin büyüme oranı kadar kuvvetli gerçekleşmiyor. Bunun etkisini ilerleyen yıllarda göreceğiz. İhracatçıların üretkenlik üzerine çalışması gerekecek rekabeti artırma adına" ifadelerini kullandı.