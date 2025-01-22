EBRD Başkan Yardımcısı Rigterink: Türkiye’de ekonomideki acı gittikçe azalıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink, Davos Zirvesi’nde Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmede, 2025 yılı için beklentilerini paylaştı.

Rigterink, “ABD’deki yeni yönetimle büyüme beklentilerinin yukarı gitmesini bekliyoruz. Avrupa’da ne olacağını merak ediyoruz Almanya’da birkaç fırsat görüyoruz birkaç hafta içinde yeni seçimler gerçekleşecek” derken, büyüme beklentilerinin yanı sıra belirsizliklerin de arttığını vurguladı.

Rigterink, Trump’ın göreve gelmesiyle “Tarifelerle ilgili neler olacağı belirsiz, küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin nasıl olacağını bilemiyoruz. EBRD genel olarak küreselleşmeyi ve serbest ticareti destekliyoruz. Yatırım hacmimizi yüzde 25 civarında arttırarak 16.6 milyar euroya yükselttik. Projelerin sayısı yükseldi. Türkiye’de yatırım hacmimizi 2 milyar euronun üzerine çıktığını gördük” diye ekledi.

“Şimşek ve Karahan meyveleri toplamaya başladı”

Türkiye hakkındaki değerlendirmelerinde Rigterink, “Türkiye’de ekonomideki acı gittikçe azalıyor” derken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın geçen yıl attıkları tohumların meyvelerini bu yıl toplamaya başladığını belirterek şunları söyledi:

“Enflasyon aşağı geliyor gibi faiz indirimlerini görmeye başladık. Bu da Türkiye’de yatırım hacimlerine yardımcı olacaktır. Türkiye’yi yeniden doğrudan yabancı yatırımcılar geliyor.”