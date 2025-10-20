EBRD Başkanı: Türkiye enflasyonu dizginleme para politikasına devam edecek



Renaud-Basso, Reuters'a yaptığı değerlendirmede, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Washington'da düzenlenen yıllık toplantıları sırasında Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldiğini belirtti. Görüşmede Şimşek'in, dezenflasyon sürecinde yaşanan yavaşlamanın geçici olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Geçici etkiler vurgulandı

EBRD Başkanı, Bakan Şimşek’in, kuraklığın etkisi de dahil olmak üzere bazı geçici faktörlerden ve bunların enflasyon üzerindeki etkilerinden bahsettiğini söyledi. Bu açıklamalar çerçevesinde Renaud-Basso, Türkiye'nin para politikası hedeflerinden sapmadan enflasyonu düşürme yönünde adımlar atmayı sürdüreceğini dile getirdi.