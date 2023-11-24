EBRD Başkanı: Türkiye'nin yabancıları çekmesi için…

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'ye rekor düzeylerde yatırım yaparken, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso Türkiye'nin yabancı yatırımcıları çekmek için yeni ve daha sürdürülebilir ekonomik stratejisini hızla ilerletmesi gerektiğini açıkladı.

Yeni kabine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayından bu yana agresif faiz artırımlarına giderek ve ağır finansal piyasa düzenlemelerini gevşetmeye başlayarak yıllardır uygulanan alışılmışın dışındaki politikaları sona erdirmeye çalıştı.

TCMB, dünkü para politikası toplantısında politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 500 baz puan (bp) artırarak yüzde 40'a yükseltirken, sıkılaştırma sürecinin hızı yavaşlatılarak kısa sürede tamamlanacağı mesajını verdi.

Son artırımla birlikte TCMB, Haziran'da 650 bp, Temmuz'da 250 bp, Ağustos'ta 750 bp, Eylül'de 500 bp, Ekim'de 500 bp olmak üzere toplamda 3,150 bp faiz artırmış oldu.

‘Biraz zamana ihtiyaç var’

Renaud-Basso, dün TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile görüşmeden hemen önce Reuters ile yaptığı söyleşide, para politikasındaki yeni seyrin uzun vadeli bir strateji olarak "devam etmesi gerektiğini" söyledi.

Türk lirası cinsi varlıklardan çıkan yabancı yatırımcıları güvende hissetmeye neyin ikna edeceği sorulduğunda Renaud-Basso, "Kalıcı ve güçlü bir politika stratejisi görmek için biraz zamana ihtiyaç var" dedi.