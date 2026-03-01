EBRD Başkanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Renaud-Basso’nun Ankara ve İstanbul’da üst düzey hükümet yetkilileri, özel sektör temsilcileri, uluslararası ortaklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Ziyaretin, EBRD’nin Türkiye’nin ekonomik dayanıklılığını ve özel sektör gelişimini desteklemeye yönelik uzun vadeli taahhüdünü teyit ettiği belirtildi. Türkiye, EBRD’nin faaliyet gösterdiği en büyük ekonomi konumunda bulunuyor.

Ziyaret öncesinde açıklama yapan Renaud-Basso, “Hükümet, iş dünyası ve sivil toplumdaki ortaklarımızla bir araya gelerek iş birliğimizi derinleştirmeyi ve ülkenin ekonomik dayanıklılığı ile uzun vadeli büyümesini desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.