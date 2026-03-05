EBRD Başkanı’ndan Türkiye'ye yatırım mesajı: Güçlü bir iştahımız var!

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Bass, Türkiye'ye geçen sene 2,7 milyar euro'luk tarihi bir yatırım yaptıklarını kaydetti.

Bloomberg HT yayınında açıkalmalarda bulunan Renaud-Basso "Bu ülkeye güvenimizin bir yansıması. Geçen seneki faaliyetlerimizin yüzde 98'i özel sektörle ilişkiliydi. Çok da istikrarlı devam ettik ve bu sene de yüksek seviyede yatırımlar gerçekleştirdik çünkü özel sektör dirençli ve çevik, çok yoğun yatırım fırsatları görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Renaud-Basso kentsel dönüşüm konusunda İstanbul'a yatırım yapmayı değerlendirdiklerini kaydetti.

"Yenilenebilir enerjide ciddi bir potansiyel görüyoruz"

Enerji sektörünün önemini vurgulayan Renaud-Basso "Hükümet de yenilenebilir enerjiye geçişi önemli görüyor. Ucuz enerji sizi daha rekabetçi yapacaktır dolayısıyla burada ciddi bir potansiyel görüyoruz. Ülke büyümeye devam ettikçe enerji sistemlerinin dönüşümü daha önemli bir hal alacak. Enerjinin çeşitlendirilmesi ve sağlam bir altyapı olması önemli" diye konuştu.

Türkiye'nin potansiyelinin çok iyi olduğunu kaydeden yetkili, 2026'da Türkiye için yatırım planlarıına dair "Güçlü bir iştahımız var. Hikayesi çok iyi devam ediyor. İmalat kapasitesi, ülkenin inovasyon becerisi gibi faktörler bir araya geldiğinde güçlü zemin oluşturuyor ve yatırım için çok makul görünüyor. Aktivitelerimizin yoğun bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.