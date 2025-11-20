EBRD, DeFacto tedarik zincirine destek sağlayacak

ABRD açıklamasına göre, sağlanan kolaylık, çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) oluşan 57 tedarikçinin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedeflerine ulaşmalarını destekleyerek DeFacto'nun sürdürülebilirlik stratejisine katkıda bulunacak.

Açıklamada, "Türkiye için tedarik zinciri esnekliği, ihracat odaklı sanayileri desteklemek, temel mal akışını güvence altına almak ve istikrarlı büyümeyi teşvik etmek açısından kritik önem taşıyor. Bu esneklik, ülkenin bölgesel bir lojistik merkezi olarak rekabet gücünü de artırıyor" denildi.