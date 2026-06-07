EBRD, Malatya'da atıksu altyapısı için 95 milyon euroya kadar kredi sağlayacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Malatya’da su temini, atık su ve yağmur suyu altyapısının yeniden inşası ve rehabilitasyonunu desteklemek amacıyla 95 milyon euroya kadar kredi sağlayacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti’ne kullandırılacak ve İller Bankası A.Ş. tarafından Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) yararına uygulanacak finansman, Şubat 2023 depremlerinin ardından temel belediye hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacak.

Proje kapsamında Malatya’daki su, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin onarılması ve güçlendirilmesi hedeflenirken, kentin altyapı dayanıklılığının artırılması da amaçlanıyor.