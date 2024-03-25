EBRD: Türkiye, düşük karbonlu yollar girişimini başlattı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yaptığı açıklamada,Türkiye'nin 2053 yılı için net sıfır hedefini taahhüt ettiğini belirtti ve bunun endüstriyel karbonsuzlaştırmayı bir zorunluluk haline getirmekte olduğunu vurguladı.

EBRD, LCP'lerihn, seçilen dört sektörün karbonsuzlaştırılması için, olağan senaryoya kıyasla emisyonların yılda 135 milyon ton CO2 azaltılması için 70 milyar ABD dolarından fazla yatırım yapılması gerektiğini gösterdiğini de belirtti.

LCP'ler ayrıca Türkiye'de endüstriyel karbonsuzlaştırma için elverişli bir "piyasa ortamının yaratılmasına yönelik, AB düzenlemeleriyle uyumlu bir Türk Emisyon Ticaret Sisteminin kurulması gibi politika önerileri de sunmaktadır" diyen EBRD, "LCP'lerin kapsadığı dört sektör aynı zamanda AB'nin Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması kapsamındadır. Yol haritalarını takip ederek Türkiye'nin sanayi sektörleri, ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltırken ihracatta rekabet gücünü arttırabilecek ve daha fazla yatırım çekebilecektir. Kirliliğin azaltılması ve yeni istihdam olanakları da LCP'lerin temel hedefleridir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yeşil yatırımlarda uzun süredir lider konumda olduğunu belirten EBRD, 2023'te yaptığı rekor yatırımının yarısından fazlası yeşil geçişi destekleyen yatırımlara yönelik olduğunu vurguladı. LCP'lerin, özel sektör için bir eylem planı görevi görerek sürdürülebilir bir karbonsuzlaştırma ihtiyacını vurgulamakta ve yeşil hedeflere ulaşmak için gereken teknolojileri paylaştıklarını da belirtti.

EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner, LCP girişiminin başlatılmasını memnuniyetle karşıladı. Tuerkner, "Türkiye, EBRD'nin desteklemeye hazır olduğu, özel sektör ve kamu tarafında büyük çabalar gerektirecek iddialı iklim hedefleri belirlemiştir. Yeşil dönüşüm konusundaki kararlılığımız devam ediyor ve Türkiye'deki özel sektörün yeşil yatırımlar konusunda büyük bir iştahı olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. LCP'lerin hem özel sektör hem de kamu paydaşlarına ülkenin daha yeşil bir geleceğe giden yolunu hızlandırmak için gereken rehberliği sağlayacağından eminiz" diye konuştu.

Türkiye ayrıca, LCP'ler tarafından belirlenen yol haritalarının uygulanması için gereken yatırımları harekete geçirmeyi amaçlayan ve proje geliştiricileri, teknoloji sağlayıcıları, ticari finansörleri ve yatırımcıları bir araya getiren özel bir iş platformu geliştirmekte olduğunu aktaran EBRD, iklim planlaması, mevzuat desteği ve koordineli yatırımcı erişimine yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunan platformun, bilgi paylaşımını mümkün kılacak ve proje geliştirmeyi hızlandıracağını savundu.