EBRD, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka, Şubat 2026'da yüzde 4,0 olarak açıkladığı 2026 büyüme beklentisini yüzde 3,5'e düşürürken, 2027 büyüme tahminini de yüzde 4,5'ten yüzde 4,0'a indirdi.

EBRD'nin bugün yayımlanan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporuna göre, küresel belirsizliklerin etkisiyle EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde büyümenin 2025'teki yüzde 3,4 seviyesinden 2026'da yüzde 3,1'e gerilemesi, ardından 2027'de yüzde 3,6'ya toparlanması bekleniyor. Bu tahminler, Şubat 2026 projeksiyonlarına göre sırasıyla 0,5 ve 0,1 puan aşağı yönlü revize edildi.

Türkiye ekonomisi şokları absorbe edebilecek konumda

Raporda, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerindeki düşüşün temel nedenleri olarak artan enerji ithalatı, kalıcı enflasyonist baskılar ve Orta Doğu'daki çatışmanın turizm ile imalat sanayi tedarik zincirleri üzerindeki olası etkileri gösterildi.

EBRD ayrıca, enerji ithalat maliyetlerindeki yükseliş, sermaye çıkışları, turizm gelirlerindeki zayıflama ve sanayi tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksaklıkların enflasyonu artırabileceği ve cari denge üzerinde baskı yaratabileceği uyarısında bulundu. Ancak raporda, güçlenen mali ve dış tamponlar sayesinde Türkiye ekonomisinin bu tür şokları rahatlıkla absorbe edebilecek konumda olduğu vurgulandı.

EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımları 24 milyar euronun üzerine ulaşırken, bankanın ülkedeki mevcut portföy büyüklüğü 8,5 milyar euro seviyesinde bulunuyor.