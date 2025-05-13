EBRD, Türkiye’nin 2025 büyüme tahminini indirdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.

EBRD, bugün başlayan Yıllık Toplantıları kapsamında faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı.

Tahminini aşağı yönlü revize etti

Buna göre Banka, bölgesel ekonomik büyüme tahminini Şubat 2025'teki öngörüsüne göre yüzde 0,2 düşürerek yüzde 3'e indirdi. Söz konusu değişiklikte, küresel ekonomik ve ticaret belirsizlikleri, zayıf dış talep ve gümrük tarifelerindeki artışların ülke ekonomilerinde yaratabileceği dolaylı etkiler belirleyici oldu.

EBRD, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki ekonomik büyümenin 2026'da ise yüzde 3,4 seviyesine yükseleceğini tahmin etti.

Banka, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünü de yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,8'e çekti.

Türkiye'de daha sıkı para politikasının iç talepte baskı oluşturabileceği ve küresel ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliğin dış talebi zayıflatabileceğine yönelik beklentiler, ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahmininde etkili oldu.

EBRD Türkiye ekonomisinin dış pozisyonundaki iyileşmeye dikkati çekerken, ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 3,5 seviyesine döneceğini öngördü.

EBRD'nin Türkiye'de 22 milyar Euro'nun üzerinde yatırımı bulunuyor.