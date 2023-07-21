EBRD: Türkiye’nin son ekonomik adımları doğru yönde

Son haftalarda ekonomi politikalarına yönelik atılan adımlar para politikası önlemlerini, parasal sıkılaştırmayı ve mali durumu daha sürdürülebilir bir zemine oturtmak üzere hükümetin son girişimlerini "doğru yönde hareketler"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Mark Bowman, Türkiye'de son dönemde para ve maliye politikalarında atılan adımların doğru yönde olduğunu belirtirken, makroekonomik politikalara yönelik kredibiliteyi ise "devam eden bir zorluk" olarak görüyor.

Türkiye ziyareti sırasında Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide konuşan Bowman, Türkiye'de özel sektör şirketlerinin gücü ve dirençli oluşlarından etkilendiklerini belirtirken, "...ancak makroekonomik gelişmeler nedeniyle endişeliyiz, makroekonomik istikrar her ülke için önemli" dedi.

Bowman Türkiye ziyaretinde, Hazine, Enerji ve Çevre de dahil olmak üzere bakanlık, özel sektör ve hükümet yetkilileriyle bir araya geldiklerini, yapıcı ve pozitif görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Son haftalarda ekonomi politikalarına yönelik atılan adımları, para politikası önlemlerini, parasal sıkılaştırmayı ve mali durumu daha sürdürülebilir bir zemine oturtmak üzere hükümetin son girişimlerini "doğru yönde hareketler" olarak niteleyen Bowman şunları söyledi:

"...bu adımlar bizim için cesaretlendirici ancak makroekonomik istikrar ve makro politika kredibilitesini yeniden sağlamak devam eden bir zorluk ve hâlâ yapılması gereken çok iş var."

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 baz puan artırarak %15'ten %17.5'e yükseltirken parasal sıkılaştırmanın devam edeceği taahhüdünde bulundu. Bütçe açığındaki artış ile mücadele amacıyla bu ay bir çok vergi artışı da yapıldı. Bütçede 1.12 trilyon TL yeni harcama içeren ek bütçe de parlamentoda bu ay onaylandı.

Bowman, Türkiye ekonomisinde yüksek enflasyon, rezervlerdeki düşüş gibi son zamanlarda görülen dengesizliklerin endişe verici olduğunu ve bankanın Türkiye'deki makroekonomik gelişmeleri yakından takip etitiğini ifade etti.

EBRD'nin Türkiye'de 2009 yılından bu yana toplam yatırımı 18 milyar euroyu aşarken bu tutarın büyük bir kısmı özel sektöre sağlanıyor.

Bowman, deprem kaynaklı yatırımların da etkisiyle bu yılın Türkiye'ye sağlanacak finansmanlar için "güçlü bir yıl" geçirmeyi beklediğini belirtirken yeşil dönüşüm odaklı ilerlediklerine de dikkat çekti.