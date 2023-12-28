EBRD'dan Borusan Lojistik'e 33,2 milyon dolar kredi

Kredinin, şirketin rekabet gücünü artıracak önlemler de dahil olmak üzere sermaye harcamalarını finanse etmek amacıyla sağlandığı belirtildi.

Bankadan yapılan açıklamada, EBRD'nin başta özel sektör olmak üzere Türk ekonomisine 19 milyar eurodan fazla yatırım yaparak ülkedeki sürdürülebilir ekonomik büyümeye önemli katkıda bulunduğu aktarıldı.

Finansman, Borusan Lojistik bünyesindeki Borusan Limanı'nın faaliyetlerini genişletmesine, şirketin dijitalleşmesini hızlandırmasına ve lojistik filosunu yenilemesine katkı sağlayacak.